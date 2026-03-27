Недоволство в Унгария заради корупцията и богатството около Орбан расте преди изборите

Засилващото се обществено недоволство в Унгария поставя под натиск дългогодишния премиер Виктор Орбан преди парламентарните избори на 12 април, които може да сложат край на 16-годишното му управление.

Официално декларираното имущество на Орбан изглежда сравнително скромно, но според мнозина унгарци реалната картина е различна, пише Агенция "Франс Прес".

Натрупаното богатство от неговото обкръжение се превръща във фокус на общественото недоволство на фона на икономически трудности, висока инфлация и влошаващи се публични услуги.

Политическият анализатор Золтан Раншбург отбелязва, че правителствената комуникация е работила добре, докато икономическата ситуация е била стабилна, но това вече не е така от години.

На протест на опозицията граждани изразиха възмущение от начина, по който се разходват публичните средства.

„Това са нашите пари, не техните, но ги харчат сякаш са единствени собственици“, заяви пенсионираният учител по история Габор Себени, който определи ситуацията като „феодализъм“.

Според независимия депутат и антикорупционен активист Акос Хадхази корупцията е струвала на държавата около 2,84 млрд. евро годишно от 2016 г. насам, като подчертава, че става дума за системен модел, а не за изолирани случаи.

Докато самият Орбан твърди, че води скромен начин на живот, редица негови близки са натрупали значително състояние след завръщането му на власт през 2010 г.

Баща му притежава компании за строителни материали и луксозно имение, оценявано на стотици милиони долари. Според критиците той действа като подставено лице.

Зетят на Орбан - Ищван Тиборц - се утвърди като влиятелен бизнесмен чрез обществени поръчки за улично осветление, финансирани частично от ЕС, преди европейската служба за борба с измамите да открие сериозни нередности.

Приятелят му от детството Лоринц Месарош, бивш водопроводчик, се превърна в най-богатия човек в страната с бизнес империя в строителството, енергетиката, банковия сектор и медиите, според Forbes.

Представители на бизнеса твърдят, че обществените търгове често са предрешени. „На хартия има конкуренция, но победителят е известен предварително“, споделя предприемач от строителния сектор, който допълва, че плащанията към изпълнителите често се забавят с месеци.

Унгария е определяна от Transparency International като най-корумпираната страна в ЕС, заедно с България, заради системни рискове при обществените поръчки и ограничена конкуренция при най-големите проекти.

Правителството отхвърля тези оценки и твърди, че правилата съответстват на европейските стандарти. Въпреки това Европейският съюз е замразил около 19 милиарда евро средства за Унгария заради опасения относно корупцията и върховенството на закона.

Основният опонент на Орбан - Петер Мадяр - обещава да деблокира средствата и да разследва как управляващите и техните семейства са натрупали значително богатство.

Предстоящите избори се очертават като ключов тест за общественото недоволство и за бъдещето на политическата система в страната.

