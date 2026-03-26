Унгария ще загуби до 1 млрд. долара от спирането на газа за Украйна

През март Украйна е получила около 30% от общия внос на газ през Унгария, но има и още опции

13:00 | 26.03.26 г.
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Унгарският премиер Виктор Орбан изпълни заканата си и спря доставките на газ за Украйна, пише Ройтерс. Преди ден той заяви, че мярката ще бъде валидна, докато не бъде извършен ремонтът на петролопровода „Дружба“, по който Унгария и Словакия получават руски петрол.

Украински енергийни експерти коментираха, че от 1 април в страната идва краят на отоплителния сезон и покупките на газ намаляват. Според външното министерство на Украйна с хода Унгария ще се лиши от приходи, които е получила от доставките на газ за страната през миналата година, равняващи се на 1 млрд. долара.

В края на януари „Дружба“ пострада при атака на руски дронове и оттогава доставките за двете страни са спрени. Това накара Унгария да блокира заема за Украйна в размер на 90 млрд. евро, който първо одобри, както и 20-ия санкционен пакет срещу Русия. Орбан се закани, че ще спира всяко решение за Украйна, докато „Дружба“ не заработи отново.

През последните години Украйна покриваше нуждите си от природен газ само с местен добив. През тази есен и зима обаче Русия масирано удари съоръжения за съхранение на газ в западните части на страната, както и за добив на газ в Полтавска област. По тази причина и Киев отново разчита на вноса на газ – от съседните си страни – Полша, Унгария и Словакия, както и на втечнен газ през Вертикалния газопровод и от терминали в Балтийско море.

Енергийната компани ДТЕК вече съобщи за договорени няколко вноса на втечнен газ, включително и през България.

Според изчисленията на Ройтерс през март Украйна е получила около 180 млн. куб. метра газ през Унгария, което е около 28% от общия внос.

Последна актуализация: 13:00 | 26.03.26 г.
икономиката на Украйна икономиката на Унгария природен газ Дружба
