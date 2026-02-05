IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Украйна ще получи американски газ през Вертикалния коридор през пролетта

"Нафтогаз" вече получи първите количества газ от САЩ, но през Полша

11:10 | 05.02.26 г. 2
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Украйна ще получи първите доставки на американски втечнен газ през Гърция и чрез Вертикалния газов коридор през март-април, съобщава гръцкото издание "Катимерини". Доставките ще бъдат осигурени от консорциум между гръцките енергийни компании Aktor и DEPA - Atlantic-See LNG Trade. В тази компания държавната DEPA има дял от 40 на сто.

Споразумението за доставките беше подписано по време на посещение на украинския президет Володимир Зеленски в Гърция в средата на миналия ноември. Купувач е "Нафтогаз". Очакванията са, че първият танкер, който Украйна ще получи по силата на това споразумение, ще разтовари на терминала на о. Ревитуса.

Украинската газова компания съобщи на 4 февруари за получаването на първите количества американски втечнен газ, но през Полша чрез газопреносната компания Orlen. Доставени са 100 млн. куб. метра природен газ.

Това обаче не е първият американски газ, който влиза в Украйна - през ноември частната енергийна компания ДТЕК съобщи за получени количества газ през Литва. Доставчик беше американската компания Gaslog Houston, а количествата - 160 хил. куб. метра втечнен газ.

През тази зима Украйна отново се върна на газовите пазари след руските ракети, които унищожиха голяма част от газовата инфраструктура в страната. Атаките започнаха още през пролетта и съоръженията станаха уязвими, след като Украйна отказа да удължи договора за транзит на руски природен газ в Европа. Допреди това газовите съоръжения рядко бяха цел на руските въздушни удари, но новият отоплителен сезон започна с 60% повредени газови съоръжения в Украйна. Киев получи по-голямата част от необходимите средства за покупката на газ от Норвегия. Страната се нуждаеше от поне 2 млрд. долара, за да осигури отоплението през зимните месеци.

През зимата на 2023 г. и на 2024 г. Украйна успя да покрие потреблението и да избегне високите цени на газа на световните пазари със собствен добив. Това стана възможно след модернизация на съществуващите находища, с което беше увеличен добивът, а и заради намаленото потребление след началото на войната в Украйна.

Последна актуализация: 11:10 | 05.02.26 г.
втечнен газ Вертикален газов коридор икономиката на Украйна Нафтогаз
rate up comment 1 rate down comment 0
Алехандро
преди 16 минути
До: гъбкоЩЕ им останат локвички-пазари - Словакия, Србия и Унгария, няма да могат да покриват разходите с тези бутикови изнесени количества. САмо от ЕС ще губят средно по 80 милиарда евро на година! 10 години - 800 млрд. евро! Охаааа!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 6 rate down comment 0
гъбко
преди 1 час
Хихи ... шхматиста от кремля докъде се докара , да си зачеркне многомилиардните приходи от природен газ , и да обърне търговията така , че най-богатият и развит газов пазар да внася от цял свят ... :))) ... а пък държавицата му с поданниците му , да лазят по магазините и пазарищата за яйца , щот продават природен газ на себестойност на добиване на поднебесните ... Велик !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
