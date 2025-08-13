ICGB разширяват Вертикалния газов коридор с два маршрута за Украйна с по-ниски тарифи

Два нови трансгранични продукта за групиран капацитет са подготвили компанията ICGB, оператор на газовата връзка IGB между Комотини и Стара Загора, и операторите на газопреносни системи на Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна. Това съобщават от пресцентъра на ICGB. Новите продукти за групиран капацитет са одобрени от Надзорния съвет на ICGB и ще бъдат внесени за разглеждане от националните енергийни регулатори на съответните държави.

Т. нар. Маршрут 2 и Маршрут 3 надграждат вече обявения продукт по Маршрут 1, част от инициативата за развитие на Вертикалния газов коридор. Основната им цел е да улеснят навременното и финансово изгодно нагнетяване на природен газ в подземните газови хранилища на Украйна преди зимния сезон.

Маршрут 2 започва от междусистемната точка Амфитрити от мрежата на DESFA, преминава през IGB и продължава по Трансбалканския коридор, както следва през входната точка между България и Румъния - Кардам/ Негру Вода 1 и през територията на Молдова до Гребеники (Одеска област). Маршрут 3 започва от междусистемната точка на свързване на IGB с Трансадриатическия газопровод (TAP) и следва същия маршрут.

За да бъдат тези продукти конкурентни, всички преносни оператори по трасето са обединени около решението да приложат 25% отстъпка от стандартните месечни тарифи. ICGB и украинският оператор GTSOU предприемат още по-решителна стъпка, предлагайки понижение от 46%, което е най-значителното в региона, като ясен знак за общия ангажимент към енергийната устойчивост на Украйна и към засилено регионално сътрудничество.

Капацитетът ще бъде предлаган единствено под формата на месечни продукти. В съответствие със стратегическата цел на инициативата, номинациите ще бъдат позволени единствено за изход към Украйна – без достъп до национални виртуални търговски точки или вътрешни изходни точки в транзитните държави, посочват още от ICGB.