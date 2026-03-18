Унгария се подготвя за битката след изборите

Парламентарните избори в Унгария наближават и фокусът на Будапеща вече се измества към дните след вота и как може да реагира загубилият.

Кампанията е драматична, с обвинения в пристрастия, тактики за очерняне и манипулирани анкети. Това е причината да се засилват опасенията, че последиците могат да бъдат сериозни, пише Politico. Има риск загубилата страна, която и да е тя, да се опита да оспори вота, според медията.

Жужана Селени, бивш депутат от управляващата партия Фидес на премиера Виктор Орбан и един от първите членове на партията, коментира, че се опасява, че ако опозиционерът Петер Мадяр спечели, Орбан може да се изкуши да наруши или дори да блокира прехвърлянето на властта.

„Ако опозицията спечели само обикновено мнозинство, Орбан ще има много инструменти, за да направи почти невъзможно сформирането на ново правителство или дори свикването на нов парламент“, коментира тя. „Той би могъл да предизвика конституционна криза и да обяви извънредно положение“, добавя Селени.

Поддръжниците на Орбан изтъкват миналото на премиера като доказателство, че е готов да приеме резултата от изборите. Отпаднал след първия си мандат през 2002 г., Орбан изчака своя момент и се завърна осем години по-късно. Ако има опасност някой да не приеме резултатите, по-вероятно е това да е партията на Мадяр Тиса.

„Те изграждат наратива, че ако загубят изборите, това ще е нелегитимен резултат“, казва Янош Бока, министър на Унгария по въпросите на Европейския съюз (ЕС).

„Дали Петер Мадяр би излязъл пред камера и би казал, че е чул гласа на унгарския народ, че те искат гласа на унгарския народ? Реалистична ли е тази възможност след цялата тази политическа истерия, която създадоха?“, пита Бока.

Кампанията е изключително остра, с конкуриращи се твърдения за легитимността на процеса. На този фон рискът от следизборни сътресения нараства.

Проучвания на независими и благосклонни към Тиса социологически агенции показват, че движението на Петер Мадяр води средно с 8 до 10 процентни пункта. Други, проведени от социологически агенции с идеологически или финансови връзки с Фидес – по-конкретно Институтът „Нежепонт“ и Центърът за основни права, показват, че партията на Орбан има комфортна преднина.

Анкетиращите агенции изтъкват методологични причини за разминаването. Поддръжниците на двете партии обвиняват опонентите си, че са фалшифицирали проучвания и ги използват като оръжие, за да се опитат да оформят общественото мнение.

„Независимо кой ще спечели, ще се вдигне шум за откраднати избори“, казва Габор Тока, политолог в Централноевропейския университет. Той добавя, че може да се очаква Орбан да оспори неблагоприятен резултат. „Освен ако няма съкрушителна победа срещу него, не виждам как лесно ще се откаже“, коментира той.

„Мисля, че той ще оспори вота в районите и може да насърчи улични протести, за да представи резултата като нелегитимен“, добавя Тока. „Не толкова защото ще си помисли, че може да обърне резултата, а защото колкото повече щети нанесе на новото правителство и го подкопае, толкова по-големи са шансовете му по-късно да се завърне в политиката“, смята политологът.

Перспективата за вълнения не се ограничава само до поддръжниците на Орбан. Предвид очакванията на Тиса „ще има огромно напрежение в седмиците след изборите, ако опозицията загуби“, казва още Тока.

Миналото на Орбан подсказва как би могъл да реагира на евентуално поражение, казва Жужана Селени, която напусна Фидес, когато идеологията ѝ се измести от либерална към националконсервативна през 90-те години. Впоследствие Селени е преизбрана в парламента под ново партийно знаме.

Последният път, когато Фидес загуби национални избори, през 2006 г., Орбан първоначално прие поражението си от Унгарската социалистическа партия. Това се промени шест месеца по-късно поради изтекла реч, в която лидерът на социалистите Ференц Дюрчани признава, че е излъгал, за да спечели изборите, като отрича, че ще въведе мерки за строги икономии.

След като избухнаха спонтанни антиправителствени протести, депутатите от Фидес се опитаха да ги използват, като премахнаха бариерите за сигурност около Народното събрание, за да могат протестиращите да се приближат до парламента. „Фидес изведе политиката на улицата и тормозеше правителството с изключително обструкционистки тактики в парламента“, спомня си Жужана Селени.

Тя прогнозира, че Орбан вероятно ще повтори тази схема, ако изгуби. „Орбан може да направи управлението на Тиса много трудно впоследствие. Без мнозинство от две трети Тиса ще бъде блокирана при приемането на много реформи“, казва тя.

Въпреки това, дори някои от най-яростните критици на Орбан се съмняват, че той би стигнал дотам, че да заяви директно, че изборите са били откраднати. Това може да съсипе шансовете му за политическо завръщане, според Тока. Той подчертава, че Орбан е поздравил Джо Байдън през 2020 г., дори когато Доналд Тръмп твърдеше, че американските избори са били откраднати.

В интервю с Матиас Дьопфнер, главен изпълнителен директор на германската медийна група Axel Springer, Орбан отговори на въпрос дали би приел резултата, ако загуби изборите, че има опит в опозиция. „Аз не съм само рекордьор по това да съм министър-председател. Аз съм рекордьор и по това да съм лидер на опозицията“, заяви унгарският премиер.

„Партията Фидес е в политиката от 1988 г.“, посочва Бока, министърът за ЕС. „Победихме от опозицията и спечелихме от правителството. Губихме от опозицията и губихме от правителството. Всичко това вече се е случило и никога не сме поставяли под въпрос резултатите от изборите“, добавя той.