Опозицията в Унгария представи плановете си за страната след края на ерата „Орбан“

Унгарската опозиционна партия публикува подробна политическа програма, в стремежа си да се представи като надеждна алтернатива на премиера Виктор Орбан преди изборите през април, съобщава Bloomberg.

В документа от 240 страници партията „Тиса“ обещава да възстанови икономическата стабилност, като прекрати импровизираните промени в правилата и ограничи корупцията. Тя излага план за опростяване на данъците и избягване на годишната нестабилност на фискалните правила, без да дава подробности за бъдещето на данъците, налагани в конкретни сектори.

Документът е най-ясната индикация досега за това как би могло да изглежда едно алтернативно правителство в Унгария. „Тиса“ е основана преди около две години от Петер Маджар, бивш представител на управляващата партия „Фидес“ на Орбан, и води със значителна преднина пред премиера в повечето независими анкети.

Въпреки че „Тиса“ заявява, че иска пълно загърбване на ерата „Орбан“, тя би запазила някои от съществуващите политики, включително регулираните цени на комуналните услуги за домакинствата и противопоставяне на бързото присъединяване на Украйна към Европейския съюз (ЕС). Партията твърди, че би намалила зависимостта на страната от руските енергийни източници до 2035 г.

Програмата също така се ангажира да спазва фискалните правила на ЕС относно дефицитите и публичния дълг. Това би могло да възстанови доверието на инвеститорите и да отключи средства от ЕС за Унгария, въпреки че „Тиса“ не предоставя подробен отчет за това как ще бъдат финансирани нейните политики.

Междувременно Орбан увеличи минималната работна заплата с 11%, като предостави и 13 пенсия само два месеца преди изборите. Майките под 40 години с две деца ще получат първите си заплати, които не са обложени с данъци именно през февруари.

Правителството съобщи, че се готвят облекчения за енергийните сметки заради необичайно студения януари. Според съобщенията унгарците могат да забавят плащанията, защото ще има субсидии за увеличеното потребление на газ и на електроенергия.

Унгарски анализатори от базирания в Будапеща мозъчен тръст Policy Solutions смятат, че именно състоянието на икономиката ще бъде предизвикателство за Орбан по време на изборите през април. Според техните оценки фискалните стимули може и да помогнат малко, но няма да бъдат достатъчни, нито са навременни.

Според оценките на централната банка разходите, които правителството прави само два месеца преди вота, костват 2% от брутния вътрешен продукт (БВП) на Унгария, но няма много индикации, че този път ще променят съществено общественото мнение. През януари например бизнес доверието намаля рязко до -11,5 пункта спрямо -7,9 пункта през декември.