Петролната хватка на Путин се разхлабва и той бавно губи съюзниците си в сърцето на Европа

На фона на конфликта в Близкия изток малко хора следят движението на танкерите към Хърватия, но те са стъпка, макар и колеблива, към прекъсването на връзките на руския президент Владимир Путин с най-близките му съюзници Унгария и Словакия, пише Bloomberg. Отвъд политическите спорове унгарската петролна компания MOL без много шум е поръчала повече от седем танкера, които ще получи през Хърватия. Едни от тях - от Либия, вече е акостирал на терминала в Крък. Според изчисленията на Bloomberg компанията ще получи в следващите седмици 1 млн. тона петрол за рафинериите в Унгария и Словакия, който не е с руски произход.

По текущите цени разходите ще достигнат 650 млн. долара.

От края на януари Унгария и Словакия не могат да получат руски петрол, след като руски удари унищожиха съоръжения на петролопровода "Дружба". Досега Украйна не е започнала ремонта на тръбите, което накара унгарския премиер Виктор Орбан да започне своя война с Украйна, блокирайки 20-ия санкционен пакет за Русия и отпускането на 90 млрд. евро заем, с който първоначално се съгласи. Будапеща заплаши, че ще спира всички важни за Киев решения на ЕС.

Според медийни публикации в Брюксел не искат да задълбочават конфликта и се опитват да намерят начин двете страни да постигнат компромис, защото съдебен спор с Унгария и натиск да спази поет ангажимент ще отнеме време, което Украйна няма. Самият Орбан заяви, че ще пусне петролопровода, ако се налага и със сила, а украинският президент Володимир Зеленски му отговори, че ще даде адреса му на украинските военни, които да поговорят с него защо блокира парите за оръжия.

"Такъв език е недопустим", заявиха от Европейската комисия и призоваха и двете страни да се успокоят и да сменят тона, докато Будапеща задържа инкасо автомобил на украинска банка, пр евозващ 75 млн. евро и ценни метали. Киев нарече това "похищение".

Зеленски е категоричен, че ще позволи ремонта на "Дружба" едва след като получи официално изявление, че това ще е достатъчно условие за отпускането на средствата от заема. При всички случаи обаче той ще отнеме поне месец и половина и няма да потече до изборите в Унгария.

"Аргументите на Орбан и Фицо просто нямат никакъв смисъл", коментира бившият министър на икономиката на Словакия Карел Харман, цитиран от Bloomberg. Според него двамата застрашават енергийната сигурност на страните си, защото залагат на доставки от страна, която води война срещу страната, през чиято територия се осъществява транзитът.

Според Bloomberg Орбан всъщност използва конфликта с Украйна едиствено с политическа цел, опитвайки се да се представи като "сигурен вариант" за Унгария, макар че социологическите проучвания от миналия месец да показват разгром за неговата партия "Фидес".

Ролята на Хърватия

Хърватия също има главна роля в откъсването на Унгария и Словакия от Русия - страната беше категорична, че няма да допусне руски петрол през Адриатическия тръбопровод, дори и да получи временна дерогация от ЕС за това.

В края на седмицата стана ясно, че Унгария е подала официално оплакване до Европейската комисия за злоупотреба с господстващо положение на Адриатическия тръбопровод. Говорител на ЕК потвърди, но отказа да даде повече подробности за делото. Хърватският министър на икономиката Анте Шушняр коментира в социалната мрежа Х, че е трудно да се ориентираш в обвиненията, които отправят Унгария и Словакия - от липсата на капацитет до размера на транзитните такси, с което оправдават отказа си да купуват петрол през терминала на съседната си държава.

Премиерът Анрей Пленкович пък заяви, че основната идея за създаването на Адриатическия петролопровод е именно да бъде задоволен пазарът в Унгария и Словакия, тоест не може да се поставя под съмнение капацитета на тръбите.