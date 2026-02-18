Унгария и Словакия спират доставките на дизел за Украйна заради спора за "Дружба"

Унгария и Словакия спират доставките на дизелово гориво за Украйна, докато не бъдат подовена работата на петролопровода "Дружба", съобщава EuroNews. Съоръжението беше повредено при атака с руски дронове и ракети в края на януари.

Будапеща обаче обвинява Украйна, че използва ситуацията за политически натиск към унгарските власти, за да вдигнат ветото си за начало на преговорния процес за членството на Украйна в ЕС. Според външният министър Петер Сиярто Украйна е имала достатъчно време да ремонтира пораженията по тръбите на "Дружба".

И Унгария, и Словакия заявиха, че имат достатъчно петрол в резерв, но искат да подсигурят вътрешния си пазар с дизел. Анализите на Европейската комисия също сочат, че няма заплаха за енергийната сигурност на двете държави в краткосрочен план, защото имат резерви за 90 дни.

Двете страни поискаха съдействие от Брюксел, откъдето вчера съобщиха, че са поискали график за ремонта от украинската страна. Участъкът от "Дружба" на територията на страната е собственост на компанията "УкрТрансНафта". От комисията потвърдиха, че са дали временно разрешение за пренос на руски газ през Хърватия, но Загреб също категорично отказа да извърши доставките.

Този петрол може да изглежда евтин, но с него се финансира войната срещу украинския народ, беше позицията на хърватският министър на икономиката.

Украинското Министерство на външните работи посочи в позиция, че изглежда странно, че Унгария не осъжда руския удар, който е разрушил петролопровода, а наказва Украйна за него.

Преди дни източници на Politico коментираха, че има личен конфликт между унгарския премиер Виктор Орбан и украинския президент Володимир Зеленски, заради който Будапеща има враждебно отношение към Киев. Преди дни унгарският премиер обяви Украйна като враг в началото на своята предизборна кампания за следващите парламентарни избори, които ще се проведат през април.

Словакия също опитва да накара Украйна да поправи по-бързо "Дружба", заплашвайки, че ще спре доставките на електроенергия. Киев разчита на вноса на ток, заради масираните руски атаки, които разрушиха голяма част от енергийната система. Украински енергийни експерти коментират пред "Униан", че Словакия ще извърши нарушение на правилата на Entso-E, европейската организация на операторите на енергийни мрежи, ако направи това.

Според коментарите в Украйна една от причините Русия да атакува "Дружба" е желанието да превърне Украйна във враг за Европа и да раздели общественото мнение.