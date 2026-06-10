Депутатите все пак ще замразят заплатите си

Основното възнаграждение на народните представители да остане на нивото от 4236 евро, предвиждат предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внесени от Петър Витанов и други депутати на „Прогресивна България“.

Според предложението те ще получават основно месечно възнаграждение в размер на три средномесечни заплати в обществения сектор по данни на НСИ за март 2026 г. Статистиката показва, че тогава средното възнаграждение в публичната сфера тогава е 1412 евро.

„Размразяване“ на заплатите може да има обаче още с приемането на бюджета – след това те може и да се увеличат „в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера съгласно предвиденото в закона за държавния бюджет за съответната година“.

На 18 май, когато вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви част от мерките, които ще бъдат заложени в бъдещия бюджет, съобщи, че към народните представители ще бъде отправено предложение да се откажат от автоматичното обвързване на заплатите си със средната в обществената сфера. С приемането на новия правилник за работата на парламента обаче това не се случи. Депутатът от „Прогресивна България“ Константин Проданов обясни това с ненавреме получени конкретни указания от изпълнителната власт по каква формула да стане това.