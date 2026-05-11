Берлин: Украйна и Германия са стратегически партньори в отбраната

Германският министър на отбраната Борис Писториус обяви промяна в отношенията между страната му и Украйна – от получател на помощ тя става партньор в отбраната. По думите на министъра двете страни ще работят по разработването на нови оръжейни системи, предаде ДПА.

"Ние сме стратегически партньори. От една страна, продължаваме да ви подкрепяме във вашата отбранителна борба, но, от друга, ние все повече изграждаме структурирано, дълготрайно партньорство, с което всеки трябва да се съобразява", каза Писториус в Киев, където се срещна с украинския си колега Михайло Федоров и президента Володимир Зеленски.

Пред украинския лидер Писториус заяви: "Вие вече не сте само потребител на сигурност, но и вие самите предоставяте сигурност".

Зеленски посочи, че между двете страни са в ход шест общи проекта, но добави, че това е само началото.

След кат пристигна на необявено посещение в Киев, Писториус посочи, че във фокуса на визитата ще бъде съвместното разработване на "най-съвременни безпилотни системи с всякакъв обсег, с акцент върху способностите за нанасяне на удари в дълбочина".

На следващо място той определи обмена на данни и инструменти за бърз анализ на обстановката на бойното поле като други стратегически приоритети.

Под удари в дълбочина се има предвид нанасянето на удари по важни цели дълбоко в тила на врага. Европейските партньори в НАТО все още имат празноти в оръжията с голям обсег, които според Писториус трябва да бъдат запълнени час по-скоро.

Писториус и Федоров подписаха декларация за намерение за сътрудничество чрез платформата Brave One, която ще подкрепя разработчици на обещаващи иновации. Идеята е за в бъдеще да бъдат създадени и още съвместни германско-украински предприятия.

Федоров благодари на Германия за подкрепата през последните години и каза, че безпрецедентните пакети с помощ на Берлин за защитата на украинското небе и инфраструктура са направили Федералната република спомоществовател номер едно на Украйна.

По отношение на хода на войната с Русия той коментира: "Руснаците затъват".

Украйна постави началото на свои собствени мащабни оръжейни програми, за да компенсира липсата на далекобойни оръжия. Сега, когато конфликтът навлезе в петата си година, Украйна е смятана за световен лидер във воденето на война с дронове. Киев успя да разработи нови методи на използването на безпилотните технологии на бойното поле благодарение на натрупания опит от бойните действия.

/БТА/