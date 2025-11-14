Приходите от по-скъпото паркиране в София ще финансират улици, тротоари и осветление

Всички събрани приходи от абонаментите за паркоместа на живущите в зоните в София вече ще се връщат директно в бюджета на Столична община. Досега 100% от събраните средства оставаха в Центъра за градска мобилност (ЦГМ), без възможност общината да ги насочи към ремонти в кварталите, съобщава пресцентърът на Столична община.

Това е промяна, която изважда София от режима на ремонтите “на парче” и я насочва към дългосрочно устойчиво управление, отбелязват от администрацията на Васил Терзиев и определят това като най-мащабната промяна в модела на паркиране в София от въвеждането на синята зона през 2005 г. насам.

“С новата програма правим нещо, което в София досега не се е случвало: паркирането спира да бъде само разход за хората и започва да бъде инвестиция директно в качеството на живот в кварталите”, коментира кметът Васил Терзиев.

Промяната беше приета от Столичния общински съвет тази седмица.

Средствата от абонаментите за паркомясто няма да се разходват или използват за други цели, а са изрично обвързани с приетата нова Програма за инвестиции и ще финансират улици, тротоари, осветление, квартални паркинги и подобрения на градската среда, казва се в съобщението.

Районните кметове ще разполагат с част от средствата за по-малки подобрения – премахване на кални точки, подмяна на настилки, възстановяване на осветление, организиране на малки локални паркинги. Останалата част ще се управлява от общината за по-мащабни инфраструктурни обекти, които изискват централизирано планиране и ресурс.

„Най-важното във философията на новата промяна е, че този модел създава директна връзка между платеното паркиране и качеството на средата“, отбелязват от общината.

Служебният абонамент: по-високи цени за по-малко места

Като част от реформата се въвеждат и значителни промени в режима на служебния абонамент. Цените за този тип паркиране се покачват съществено - до 800 евро в синя и 500 евро в зелена зона, така че да ограничат практиката една малка група ползватели да разполага с непропорционално голям дял от местата в зоните, пишат от общината.

Паралелно с това се въвежда и ново ограничение: максимум 10% от наличните паркоместа в дадена подзона ще могат да бъдат предоставяни за служебен абонамент. Така капацитетът на зоните се запазва в по-голяма степен за живущите и за краткосрочно паркиране, което увеличава ротацията и улеснява достъпа на гражданите.

За да бъде ефективно регулирано паркирането, е необходимо обхватът на зоните да отразява реалното натоварване в различните части на града.

Разширяване на зоните

Териториалният обхват на зоните се разширява, „за да съответства на реалните транспортни потоци и нарастващия натиск върху центъра и вътрешните квартали“, пише СО. Считано от 5 януари 2026 г., синята зона няма да обхваща единствено абсолютния център, а ще включва и кварталите около пл. „Македония“, пл. “Руски паметник”, кв. „Крива река“, кв. „Иван Вазов“, долната част на кв. „Лозенец“ и кв. „Яворов“, както и участъка на ул. “Оборище” между бул. “Ситняково” и бул. “Евлоги и Христо Георгиеви”. „Именно тези зони поемаха сериозен наплив от автомобили, избягващи по-скъпото паркиране в абсолютния център“, отбелязват от администрацията на Васил Терзиев.

Зелената зона също се разширява. „Банишора“, „Лагера“, южните квартали до бул. „Тодор Каблешков“, „Редута“, „Гео Милев“, „Изток“, „Изгрев“, „Дианабад“, част от Студентски град и част от „Подуяне“ за пръв път стават част от регулираното паркиране. Въвеждането ще бъде поетапно през 2026 г.

„Това са квартали, които от години понасят прекомерен натиск от притока на автомобили към централната градска част, което затруднява възможностите за паркиране на местните жители. Разширяването на зоните адресира проблемите с натоварването и недостига на места, които отдавна са преминали отвъд приемливите граници на регулираното паркиране“, се казва в съобщението на общината.

В рамките на реформата се появява и изцяло нова жълта зона – инструмент, който досега никога не е съществувал в София. Тя ще действа само през уикендите и празничните дни и е предназначена за район “Банкя”. Идеята е да се въведе ред в пиковите моменти през уикенда, когато много от гражданите на София насочват автомобилния поток с цел почивка и туризъм към Банкя, пишат от СО. Жълтата зона не ограничава местните жители, а засяга единствено посетителите, като цели да облекчи движението, да намали хаотичното паркиране и да предпази зелените и пешеходните пространства от натоварване.

Стимулите за електромобилите остават с цел да насърчат намаляването на вредните емисии. Напълно безплатното и неограничено паркиране за тях ще продължи и догодина. Считано от 2027 г. те отново ще могат да се ползват от целодневен престой, а първите три часа от него ще бъдат безплатни.

Първата актуализация на цените от 2012 г. влиза в сила от 5 януари 2026 г.

От 5 януари 2026 г. часовата тарифа за временно паркиране става 2 евро в синята зона и 1 евро в зелената зона – първата промяна в цените от 2012 г. насам.

Жълтата зона, въведена за уикенд и празнични дни в Банкя, ще бъде с тарифа от 0,5 евро на час.

Столичната община, районните администрации и ЦГМ ще проведат кампании за информиране на гражданите относно всички подробности в промените, които касаят начина и условията, при които паркират в града.

КЗП се самосезира за променените цени на паркирането в София

Междувременно от Комисията за защита на потребителите (КЗП) съобщиха, че са се самосезирали за промените, предвиждащи увеличаване на цената за паркиране в синята и зелената зона в София и са предприели съответните действия по установяване на причините и факторите, довели до това. За целта КЗП изиска всички приложими документи и доказателства от Центъра за градска мобилност и кмета на Столична община относно наличието на обективни икономически фактори за увеличението им.

КЗП изразява становище, че в конкретния случай са приложими разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ). Плануваните промени на цените в зоните за паркиране се изразяват в повишаване на настоящата цена от 2 лева на час в синя зона на 2€/4 лева за час, респективно цената в зелена зона - от 1 лев на час се увеличава на 1€/2 лева за час.

„Съгласно чл.15, ал.4 от ЗВЕРБ, в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро - от 08.08.2025 г. до 08.08.2026 г., търговците, които предлагат стоки и услуги на потребители, формират цените си добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение на цените следва да бъде обосновано от обективни икономически фактори“, се казва в съобщението.

Комисията също така стартира поетапен преглед и на други сходни действия на територията и на останалите градове в страната, с цел осигуряване на по-висока степен на спазване на правата на потребителите и защита на техните икономически интереси, допълват от КЗП.