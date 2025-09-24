Предлагат нови цени за паркиране в София – 4 лв. за синя зона и 2 лв. за зелена

Най-сериозният проблем в столицата е недостигът на паркоместа. Столична община ще предложи промени в правилата за паркиране в София, с които ще се разшири платената зона в няколко столични квартала, за да се намали натоварването в съществуващите „зелени подзони“. Това съобщи на сайта си Столична община.

Кметът на София Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общинските съветници от групата на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров, са внесли доклад с предложения, които са направени след анкета, в която са се включили 22 230 души от всички части на града.

От Столична община посочват, че това е най-мащабното допитване по темата досега и дава ясна картина за проблемите и очакванията на столичани.

Основни изводи от анкетата

Почти половината от участниците в допитването подкрепят въвеждането на платена зона в "Банишора", южните квартали до бул. "Тодор Каблешков", както и в "Редута", "Гео Милев", "Изток" и "Изгрев".

Много от тях изразяват желание за повишаване на цената за паркиране, за да се намали натоварването в съществуващите зелени подзони.

Тези, които живеят в „Синя зона“, настояват тя да работи и в неделя.

80% от гражданите смятат, че служебният абонамент трябва да бъде ограничен.

Основни предложения в доклада

Столична община ще поиска разширяване на зелената зона в южните квартали и в натоварени райони като "Банишора", "Редута", "Гео Милев", "Изгрев" и "Изток".

Местната власт ще настоява и за превръщането на част от „зелените“ подзони в „сини“.

От Столична община ще поискат уеднаквяване на работното време на зоните – от 8:30 до 20:30, включително в неделя за „Синята зона“.

Друга цел на промяната при паркирането е премахване на хартиените талони и запазване на ограниченията за престой – до 2 часа в „синя“ и до 4 часа в „Зелена зона“. За първи път от 2012 г. ще се прави актуализиране на цените: синя зона – 4 лв./час, зелена зона – 2 лв./час.

От градската управа на София уверяват, че с ново разпределение на приходите от паркиране част от събраните пари за паркиране ще остават в Столична община за изграждане на паркинги, тротоари и инфраструктура, а останалите – в Центъра за градска мобилност.

„Това е първа важна крачка към по-справедливо, удобно и предвидимо паркиране в София – система с ясни правила, повече свободни места и с гаранция, че средствата от паркиране се връщат в кварталите ни под формата на инвестиции в по-добра градска среда“, заяви кметът Васил Терзиев.