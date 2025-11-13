Зоните за платено паркиране в столицата поскъпват двойно и се разширяват

От 5 януари зоните за платено паркиране в София ще бъдат разширени и ще поскъпнат двойно, след като Столичният общински съвет (СОС) прие решението с 35 гласа "за" и 12 "против", предаде БНР. Промяната в столичното паркиране е по предложение на „Продължаваме промяната – „Демократична България“ и на "Спаси София".

Цените за почасово паркиране в „синя“ и „зелена“ зона на винетните стикери не са променяни от 2012 г.

Парите от паркирането, платени от живущите в „синя“ и „зелена“ зона, ще се инвестират на 100% в техните квартали за паркинги, кални точки, ремонта на улици, осветление и тротоари. Половината от парите ще се разходват директно от районните кметове, а другата половина - от кмета на Столична община.

„Синя зона“ от 5 януари стават: „Площад Македония“ и Руски паметник, Крива река, Иван Вазов, долната част на Лозенец между Канала и Свети Наум, долната част на Яворов, Оборище между Ситняково и Канала.

„Зелена зона“ стават: Банишора, Лагера и южните квартали до бул. Тодор Каблешков, голяма част от район Слатина (Редута и Гео Милев), Изток, Изгрев, Дианабад, част от Студентски град (по предложение на районния кмет Петко Горанов), част от район Подуяне (по предложение на районния кмет Кристиян Христов). Въвеждането на новите зелени зони ще става поетапно през 2026. Студентите ще могат да си вадят винетен стикер в Студентски град.

Част от сегашните подзони се окрупняват в по-големи, за да имат повече възможности живущите да паркират.

Увеличение на работното време за паркиране

Работното време на „синя зона“ става от понеделник до неделя от 9:00 до 21:00. За „зелената зона“ то ще е от понеделник до събота от 9:00 до 21:00. „Синята зона“ ще работи и в празнични дни. Табелите по улиците ще бъдат оборудвани с QR код или линк с алтернативни канали за плащане, различни от SMS - Sofia Plus, сайта на Центъра за градска мобилност.

Времето за паркиране в „синя зона“ се увеличава от два на три часа. Времето за паркиране в „зелена зона“ остава четири часа. Хартиените талони отпадат от средата на 2026 г. и схемата да може да паркираш с SMS, а после с хартиен талон повече няма да е възможна.

Цената за паркиране в „синя зона“ става 2 евро на час. Цената за паркиране в „зелена зона“ става 1 евро на час.

Въвежда се „уикенд зона“ в част от Банкя по предложение на районния кмет само събота и неделя. Цената за нея ще бъде 0.50 евро на час.

Такси за жителите на зони и служебен абонамент

Цената за живущите в „синя“ зона за първа кола става 150 евро за година или 15 евро на месец. Цената за втора кола се вдига двойно. Цената за живущите в „зелена“ зона за първа кола става 100 евро за година или 10 евро на месец. Цената за втора кола се увеличава двойно. Цената за живущи в „уикенд зона“ е 0 евро.

Служебният абонамент става 800 евро в „синя“ зона и 500 евро в „зелена“ зона. Извън зона - 255 евро. Цената за денонощен служебен абонамент се вдига по две. Служебният абонамент се ограничава до максимум 10% от всички паркоместа в конкретната подзона.

Всички валидни стикери за локално паркиране важат до изтичане на тяхната валидност и не трябва да се доплаща нищо.

Премахването на скобата за нарушителите догодина става 30 евро, предстои Народното събрание да приеме поставянето на „виртуална“ скоба. Вдигането с „паяк“, ще се таксува 75 евро.

От 1 януари 2027 г. електромобилите ще плащат за зоните

Електромобилите запазват привилегията си да могат да паркират през цялото работно време на зоните за паркиране, но само първите три часа са им безплатни, а всеки следващ час до края на зоната се заплаща по стандартната тарифа.

За електромобилите вече важат същите правила за локалното паркиране, както за всички други живущи - ще трябва да си вадят годишен или месечен стикер на стандартната за всички цена. Тази промяна за тях ще влезе в сила още от 1 януари 2027 година.