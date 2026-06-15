Силното представяне на SpaceX и сделката с Иран оцветиха в зелено щатските индекси

Щатските борсови индекси приключиха сесията с ръстове, докато инвеститорите оценяват какви ще са ефектите от обявеното по-рано през деня споразумение за прекратяване на войната между САЩ и Иран, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна с 0,92% до 51 671,83 пункта.

Широкият измерител S&P 500 записа ръст от 1,66% до 7554,54 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite се повиши с 3,07 на сто до 26 683,9 пункта.

Акциите на компанията за космически полети SpaceX поскъпнаха с над 15%, след като в дебютния си ден в петък те прибавиха около 19% към стойността си.

Основен възходящ импулс на борсите беше осигурен от обявеното предварително споразумение между САЩ и Иран. Очаква се сделката бъде подписана в петък. Американският президент Доналд Тръмп посочи през уикенда, че очаква споразумение всеки момент. Той заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен отново в петък и добави в публикация в социалната платформа Truth Social, че времето е необходимо „за целите на разчистване на мини“.

В по-ранна публикация Тръмп заяви, че ограниченията за корабоплаването, наложени от Иран, в Ормузкия проток и американската морска блокада срещу Иран ще бъдат отменени едновременно и незабавно.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 15 юни.

Трейдърите реагираха и на новите данни за промишленото производство в САЩ, което неочаквано остана непроменено през май. Междувременно бяха ревизирани данните за април до ръст от 0,7%.

SpaceX съобщи, че е набрала 86 млрд. долара при първичното си публично предлагане (IPO), а не 75 милиарда долара, както първоначално беше съобщено. Увеличението се дължи на т.нар. опция за свръхразпределение, при която банките поематели, които действат като посредници в операцията, са продали допълнителни 83 млн. акции, което е довело до реализиране на общо 639 млн. акции при цена от 135 долара за акция. След приспадане на такси и комисиони, възлизащи на около 500 млн. долара, нетните постъпления от операцията достигат 85,7 млрд. долара.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до 4,475 на сто, докато тази по 30-годишните американски облигации се повиши до 4,978 на сто.

Доларовият индекс, който измерва силата на американските пари спрямо кошница от конкуренти валути, се понижи с 0,07% до 99,68 на сто.

На петролните пазари цената на сорт Брент отчете спад от 4,15 на сто до 83,71 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поевтиняха с 4,04 на сто до 81,45 долара за барел.

Цената на златото се повиши с 2,36% до 4339 долара за тройунция.