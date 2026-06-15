Защо коментарите на Тръмп за Г-2 тревожат съюзниците на САЩ?

Най-големите икономики в света искат да се обединят, за да действат срещу нарастващата икономическа заплаха от Китай. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е по-заинтересован да действа самостоятелно в това отношение, пише Politico.

Тръмп по същество заяви точно това на срещата на върха с китайския лидер Си Дзинпин в Пекин миналия месец, обявявайки срещата на четири очи за „Г-2“.

„Това е Г-2“, каза президентът пред журналисти, което е препратка към срещата на върха на Г-7, където се срещат представителите на най-големите икономики и демокрации в света.

„Има Г-7, има Г-8, това е Г-2“, заяви категорично Тръмп.

Този подход подкопава усилията на традиционните съюзници на САЩ, водени от Европа, да представят единен фронт срещу Китай и неговия поток от евтин износ, който залива западните пазари. Френският президент Еманюел Макрон определи въпроса като приоритет. Той е домакин на срещата на върха на Г-7 тази седмица в Евиан ле Бен, Франция, като миналата седмица разговаря с други лидери от Г-7, както и с Китай, Индия и Бразилия, за да обсъдят проблема.

Но Белият дом дори не спомена Китай в списъка с приоритети за срещата на върха във Франция.

Картината се усложнява допълнително от факта, че натрупването на мита от Тръмп срещу Китай тласна повече китайски износ към други западни пазари, най-вече към Европа.

Администрацията на Тръмп планира да проведе още разговори с китайски представители по темата – всъщност Тръмп и Си вече са насрочили друга среща на върха във Вашингтон през септември.

Междувременно Европа започва да осъзнава, че ще трябва да поеме инициатива сама.

В допълнение към призива на Макрон, който не доведе до съществени резултати, председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен е домакин на среща на върха с други лидери от Европейския съюз (ЕС) на 18 юни, за да обсъдят вариантите за политика за ограничаване на прекомерния внос от Китай. През май блокът гласува за повишаване на митата върху стоманата, ход, който го приведе в съответствие с усилията на САЩ за справяне с производствените възможности на Китай в тази област.

„Където други не спазват общите правила, ние не можем и няма да стоим безучастно“, заяви германският канцлер Фридрих Мерц в германския парламент миналата седмица, добавяйки, че Берлин „е нащрек срещу търговски практики на други страни, които нарушават конкуренцията“.

Германия е особено уязвима към евтиния внос, тъй като ключовите ѝ индустриални сектори – автомобилостроенето, фармацевтиката и химическото производство – са под обсада от внос на китайски конкуренти, подкрепени от държавни субсидии.

Страните от ЕС обаче не са готови да следват някои от най-конфронтационните търговски политики на Тръмп, като едностранните мита, опасявайки се, че това ще предизвика търговска война, която може да има обратен ефект много бързо. Вместо това блокът обещава дипломатически подход - засилване на преговорите с Пекин и диверсифициране на търговските партньори.

Липсата на единство на Запада възпрепятства реакцията на страните от Г-7 срещу свръхпредлагането от страна на Китай, въпреки че всеки член – от САЩ до Германия, Канада и Япония – се сблъсква с подобни проблеми.

Миналата есен Пекин спря износа на редкоземни елементи към Япония за повече от четири месеца. Това застраши редица японски индустрии – от автомобили до мобилни телефони и други високотехнологични продукти.

Междувременно Тръмп пътува до Пекин за приятелски снимки със Си, като същевременно повдигна идеята за замяна на Г-7 с Г-2.

Коментарите на Тръмп за изключване на Европа, Канада и Япония подхранват подозрения, че транзакционният подход на американския президент към дипломацията ще накара САЩ да сключват инвестиционни споразумения, които биха могли да навредят на интересите на традиционните им съюзници и партньори. Година на наказателни мита, заплахи за анексиране на Гренландия и настояване Канада да стане 51-вият щат засилиха тези опасения по целия свят.

Много политици се съмняват, че Тръмп може сам да ограничи смислено поведението на Китай.

„Китайското правителство ще се възползва на 200 процента от идеята за Г-2, но ще изсмуче сладкото и ще изплюе киселото“, разкрива базиран във Вашингтон азиатски дипломат, който говори при условие на анонимност. „ Това прилича на момента, когато Китай беше приет в Световната търговска организация с убеждението, че това ще го превърне в отговорна, надеждна и спазваща правилата страна – в действителност това изобщо не се е случило“.