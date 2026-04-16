Европа затвърждава диверсификацията на петролните си доставки през 2025 г.

Доставките на енергоресурси в Европейския съюз показват признаци на стабилизиране през 2025 година, преди да започне войната в Иран. Данните на Европейската комисия отчитат, че спадът, който се наблюдава от 2022 година, продължава, но вече е само в рамките на 0,6% по отношение на обемите, а по отношение на стойността понижението е от 11,1%.

Общо през 2025 година страните от общността са внесли енергийни продукти на стойност 336,7 млрд. евро. Средно сметката за енергоресурси през 2025 година е малко под 30 млрд. евро месечно.

Данните на Брюксел показват, че има непрекъснат спад във вноса на енергийни ресурси от 2022 година насам. Това се дължи основно на ценовата волатилност през последните години. Нестабилност има на пазара и в началото на 2026 година, но все още няма статистически данни, които да покажат тенденцията.

Един от най-волатилните енергийни продукти в европейския внос е петролът. През 2022 година страните от ЕС са платили 331,7 млрд. долара само за покупката на петрол, а през 2025 година стойността на вноса вече намалява до 219 млрд. евро. Количествата също се свиват - от 477,6 млн. тона до 433 млн. тона през миналата година.

По отношение на петрола ЕС съществено е диверсифицирал доставките - трите основни доставчика са САЩ (15%), Норвегия (14,4%) и Казахстан (12,7%), а като цяло първите седем доставчика държат дял от малко под 70% от европейските доставки. Преди началото на войната в Украйна Русия държеше дял от 26% от доставките на петрол за общността.

Значително се изменя ситуацията и при търговията с втечнен газ. През 2022 година има пик както по отношение на стойността, така и на количествата спрямо предходната 2021 година. Тогава ЕС започна да изпитва проблеми с основния си доставчик на тръбен газ - Русия, и държавите се насочиха към алтернативи.

Така стойността на вноса през 2022 година достигна 118 млрд. евро, а през 2025 година спада до 56,4 млрд. евро. В същото време обемите растат - от 91 млн. тона до 101 млн. тона през миналата година. Пазарът вече е изцяло насочен към втечнения газ - през 2025 година обемите тръбен газ намаляват до 105 млн. тона (от 151 млн. тона през 2022 година), а стойността намалява от 204 млрд. евро до 60 млрд. евро.

При газа Европейският съюз все още има зависимости от единични доставчици, но структурата на пазара на втечнен газ е като цяло по-гъвкава, което позволява бързо превключване при проблемни доставки. Основен доставчик на втечнен газ са САЩ с 56% от доставките, следвани от Русия (14%), Катар (9%) и Алжир (6,6%). При тръбния газ основни доставчици са Норвегия (52%), Алжир (17%) и Русия (10%).

По отношение на вноса на въглища основните доставчици са Австралия (36%), САЩ (31%) и Колумбия (12%). Преди войната в Украйна, която срина отношенията между Русия и ЕС, вносът на руски въглища беше 45-46% от общия внос. От края на 2022 година ЕС вече не купува никакви количества от Русия.