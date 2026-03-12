Наистина ли Европа възстановява търсенето на природен газ?

В началото на годината газовите централи в Европа заработиха на невиждано от години ниво и това беше прието от производителите на втечнен газ като знак, че европейските потребители се завръщат, пише колумнистът а Ройтерс Гевин Макгуайър. От март обаче на газовия пазар има противоречиви тенденции, които затрудняват прогнозите.

На първо място търсенето намалява, но това може да е ефект и от войната в Близкия изток, която увеличи цените, и на по-топлото време спрямо първите седмици на 2026 година. В същото време обаче газохранилищата в Европа са почти празни, което означава, че търсене ще има през лятото, дори и електроцентралите да намалят до минимум потреблението на газ.

В момента газохранилищата в Европа са пълни до 27% от капацитета си, сочат данните на Gas Infrastructure Europe (GIE) и това е най-ниското ниво от 2022 година насам. Тогава руската "Газпром" не изпълни ангажиментите си и не нагнети достатъчно количества, но сега повечето компании имаха доверие в разширяването на потенциала за износ и спокойно черпеха от запасите си.

Войната в Близкия изток затвори най-големия завод за втечнен газ в света - намиращ се в Катар, а блокирането на Ормузкия проток допълнително изнерви пазарите. Цената на природния газ на нидерландската борса TTF достигат до 52 евро за мегаватчас в сутрешните часове на 12 март след 30-32 евро само преди две седмици.

Според оценките на Гевин Макгуайър, за да бъдат попълнени газохранилищата ще са необходими по два големи танкера на ден. През 2025 година в европейските газови терминали са постъпвали по три големи танкера, а допълнително Европа получава и големи количества тръбен газ - от Алжир, Норвегия, Азербайджан. Той е по-евтин от втечнения газ, но ако цените са достатъчно атрактивни, компаниите ще нагнетят и втечнен газ.

Производителите на втечнен газ обаче трябва да вземат предвид и спада при индустрията - производители на торове, химически заводи, стоманодобивни компании, които исторически са големи и постоянни потребители на газ в Европа. С кризата, която предизвика войната в Украйна, те намалиха количествата газ, които потребяват и в следващите години не го възстановиха изцяло.

Зеленият преход в Европейския съюз също е предизвикателство за анализаторите - част от газа ще бъде заместен с биогорива, например метан от селското стопанство и сметищата, както и електрификация, която обаче отново ще изисква газ за производството на електроенергия.