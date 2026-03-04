Катар обяви форс мажор за доставките на газа, пазарът в Европа се изнерви

Цената на природния газ в Европа е силно волатилна в сряда (4 март) след обявения форс мажор за доставките от Катар. В началото на седмицата ирански дрон удари най-големия завод за втечнен газ в света, собственост на катарската компания QatarEnergy. Заради нанесените щети производството е спряно и по-рано днес компанията обяви форс мажор за доставките, пише Ройтерс.

Въздушните удари по обекти в Иран и ответният огън по енергийни съоръжения от края на миналата седмица предизвика паника на енергийните пазари още от първите часове след отварянето на търговията в понеделник. На нидерландската борса TTF цената на газа се повиши с над 70% за тези два дни. Търговията във вторник затвори при цена малко над 54 евро за мегаватчас. Това е най-високото ниво за почти три години.

В ранния следобед на 4 март обаче цената на газа в Европа падна под 47 евро за мегаватчас. Според анализатори, цитирани от Bloomberg, спокойствие е донесла новината, че Иран е готов за преговори със САЩ. Но притесненията се завърнаха за минути след съобщенията от Катар.

Преди кризата в Иран да се разрасне в края на февруари, газът на TTF се търгуваше за около 31-32 евро за мегаватчас. В края на отоплителния сезон Европа вече няма почти никакъв буфер – газохранилищата са пълни до 30% от капацитета им. Данните на Gas Infrastructure Europe показват, че двете големи икономики - Франция и Германия, нагнетяват газ през последните дни. Българското газохранилище "Чирен" е пълно до 42% от капацитета си.

Основният доставчик на газ за Европа са САЩ, тоест доставките не преминават през ключовия Ормузки проток. Държавите в Азия обаче купуват газ основно от Катар и продължителен конфликт ще означава и по-трайно повишаване на цените в Европа като купувачите ще се конкурират за по-малки количества газ на разположение.

САЩ нямат капацитет бързо да покрият дефицита, който оставя затварянето на завода на Qatar Energy, отбелязва още Ройтерс. Това държи в напрежение търговците и те ще следят и дали ще има прехвърляне на товари, предварително насочени към Европа, към Азия или Египет, чиито доставки на тръбен газ от Израел са прекъснати. Според AP горящият в Средиземно море руски газовоз Arctic Metagaz е плавал от Мурманск към Египет. Руското Министерство на транспорта обвини Украйна за взрива, причинен от морски дрон. Досега Киев не е коментирал случая.

Цената на газа в България през март е съществено по-ниска - 32,60 евро за мегаватчас. Причината е, че тя не зависи от TTF - "Булгаргаз" договори доставките на втечнен газ за целия зимен сезон през есента на 2025 година. Основен доставчик на газ е Азербайджан, който доставя тръбен газ по договор подписан преди повече от 10 години.