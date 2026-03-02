Катар спря производството в най-големия завод за втечнен газ в света

Ескалацията на военните действия в Близкия изток предизвика прекъсване на производството на втечнен природен газ в най-големия завод в света, разположен в Катар, и затваряне на ключови нефтени и газови съоръжения в Саудитска Арабия, Иракски Кюрдистан и Израел, предадоха Блумбърг и Ройтерс.

QatarEnergy обяви, че е спряла производството на втечнен природен газ (LNG) след военни атаки срещу комплекса ѝ в Рас Лафан – най-големия в света обект за втечняване на газ.

По-рано компанията съобщи, че дрон е атакувал резервоар за вода в електроцентрала в комплекса, както и друго енергийно съоръжение в района, става ясно от изявление на катарското министерство на отбраната. Към момента не се съобщава за пострадали.

Рас Лафан е ключов център за износа на втечнен природен газ, който е стратегически важен за глобалните енергийни доставки, особено за Европа и Азия.

Саудитска Арабия затваря рафинерията в Рас Танура

В Саудитска Арабия държавната компания Saudi Aramco затвори като предпазна мярка рафинерията в Рас Танура – най-голямата в страната, с капацитет от около 550 хил. барела на ден, съобщи източник, цитиран от Ройтерс.

Обектът, разположен на крайбрежието на Персийския залив, е част от стратегически енергиен комплекс и ключов износен терминал за суров петрол.

По данни на саудитското министерство на отбраната два дрона са били прехванати над съоръжението, като отломките са предизвикали ограничен пожар. Няма съобщения за пострадали. Някои производствени звена са спрени превантивно, но доставките за вътрешния пазар не са засегнати, съобщи държавната агенция SPA, позовавайки се на представител на министерството на енергетиката.

Затварянето на рафинерията обаче засили опасенията за доставките, след като транспортът през Ормузкия проток – през който преминава около една пета от световното потребление на петрол – бе почти спрян след атаки срещу кораби в района.

Фючърсите на петрола тип „Брент“ поскъпнаха с около 10 на сто днес и надхвърлиха 82 долара за барел.

Затваряне на находища в Израел и Иракски Кюрдистан

В израелски териториални води бе затворено гигантското газово находище Leviathan, експлоатирано от Chevron, съобщиха източници на Ройтерс. Компанията Energean също спря производствения си кораб, обслужващ по-малки газови находища.

В Иракски Кюрдистан по-голямата част от нефтеното производство бе спряна като предпазна мярка. Регионът изнасяше през февруари около 200 хил. барела на ден по тръбопровод към турското пристанище Джейхан.

Компании като DNO, Gulf Keystone Petroleum, Dana Gas и HKN Energy са прекратили производството в своите находища, без да съобщават за щети.

Риск от по-широка ескалация

„Атаката срещу рафинерията Рас Танура в Саудитска Арабия бележи значително ескалиране, като енергийната инфраструктура в Персийския залив сега е на прицела на Иран“, заяви Торбьорн Солтведт, главен анализатор за Близкия изток в компанията за рисков анализ Verisk Maplecroft.

По думите му подобни действия могат да подтикнат Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив да се присъединят към военните операции на САЩ и Израел срещу Иран.

Саудитската енергийна инфраструктура вече е била цел на мащабни атаки, включително през септември 2019 г., когато удари с дронове и ракети срещу обектите в Абкаик и Хурайс временно извадиха от строя над половината от производството на суров петрол в страната. Рас Танура бе атакуван и през 2021 г. от йеменските хуси.

