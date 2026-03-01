ОПЕК+ увеличава скромно петролния добив, цената на петрола може да стигне 100 долара

ОПЕК+ се договори за скромно увеличение на добива от 206 хил. барела дневно за април на заседанието си в неделя, след като войната на САЩ и Израел срещу Иран и отговорът на Техеран нарушиха петролните потоци от ключови страни членки на групата на производителите в Близкия изток, предава Ройтерс.

ОПЕК+ и преди е повишавала добива на петрол, за да смекчи нарушенията, но анализатори заявиха, че в момента групата има малко излишен капацитет, който да добави към предлагането с изключение на лидера ѝ Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, които ще изпитат затруднения да изнасят петрол, докато корабоплаването в Персийския залив не се върне към нормалното.

Рияд е увеличила производството на петрол и износа през последните седмици в подготовка за ударите на САЩ срещу страната членка на ОПЕК+ Иран, заявиха запознати източници пред Ройтерс.

Петролът, газът и други доставки от Близкия изток през Ормузкия проток са спрени от събота насам, след като собствениците на кораби получили предупреждение от Иран, че районът е затворен за корабоплаване. Стотици кораби пуснаха котва и не се движат в неделя. Ормуз е най-значимият петролен маршрут и съставлява над 20% от глобалния пренос на петрол.

Решението на ОПЕК+ може да не успокои пазарите

Въпреки опасенията, че пренасищане на пазара ще натежи върху цените, глобалният бенчмарк Брент отбелязва силен ръст тази година и достигна 73 долара за барел в петък, най-високото ниво от юли м. г., поради опасения от по-широк конфликт в Близкия изток.

Брент се търгува с ръст от 8%-10% за барел до 80 долара на извънборсовия пазар в неделя, съобщиха трейдъри.

„Този ход едва ли ще успокои пазарите“, коментира Хорхе Леон, бивш представител на ОПЕК, който сега е ръководител на геополитическите анализи в Rystad Energy. „Цените ще отговорят на развитията в Персийския залив и потоците на доставките, не на относително малко увеличение на производството“, допълни той.

„Макар че военните атаки сами по себе си подкрепят цените на петрола, ключовият фактор тук е затварянето на Ормузкия проток“, коментира Аджай Пармар, директор на отдела за енергетика и рафиниране в ICIS.

Повечето собственици на танкери, големи петролни компании и търговски къщи спряха доставките на суров петрол, гориво и втечнен природен газ през Ормузкия проток, съобщиха трейдъри, след като Иран предупреди корабите да не преминават през водния път. Над 20% от световните доставки на петрол преминават през Ормузкия проток.

„Очакваме цените да отворят (след уикенда) много по-близо до сто долара за барел и може би да надхвърлят това ниво, ако видим продължително спиране преминаванията през протока“, допълни Пармар.

Макар че може да се използва известна алтернативна инфраструктура за заобикаляне на Ормузкия проток, нетните последици от затварянето му ще бъдат загуба на 8 млн. до 10 млн. барела дневно доставки на суров петрол, дори след отклоняването на някои потоци през Източно-Западния тръбопровод на Саудитска Арабия и тръбопровода на Абу Даби, отбелязва Хорхе Леон.

Той очаква цените да нарасна с 20 долара до около 92 долара за барел, когато започне търговията.

Иранската криза накара също азиатските правителства и рафинерии да оценят запасите си от петрол и алтернативни маршрути за корабоплаване и доставки.

ОПЕК ще повиши производството с 206 хил. барела дневно от април, съобщи картелът в изявление в неделя. Той е обсъдил варианти, вариращи от 137 хил. барела до 548 хил. барела дневно, съобщиха петима източници, пожелали да останат анонимни, тъй като нямат право да говорят пред медиите.

Договореното увеличение, което слага край на тримесечната пауза в повишаването на производството, представлява под 0,2% от световното предлагане.

„По-затегнатият пазар през първото тримесечие позволява на групата да продължи да увеличава квотата, въпреки че действителните барели, които ще бъдат добавени на пазара, ще са съвсем малка част от нея“, коментира Джовани Стауново, петролен анализатор в UBS.

Намаляващото ниво на излишен капацитет на ОПЕК+ може да е фактор зад решението да не се избере по-голямо увеличение, допълва той.

Предупреждение за ръст на цената на петрола

Лидери от Близкия изток предупредиха Вашингтон, че войната срещу Иран може да доведе до ръст на цените на петрола до над 100 долара за барел, коментира дългогодишният анализатор на ОПЕК Хелима Крофт от RBC. Анализатори от Barclays също заявиха, че цените може да нараснат до сто долара.

Крофт счита, че последиците за пазара от увеличението на добива от ОПЕК ще бъдат ограничени поради липсата на производствен капацитет извън Саудитска Арабия.

На срещата в неделя са участвали само осем страни членки на ОПЕК+ - Саудитска Арабия, Русия, ОАЕ, Казахстан, Кувейт, Ирак, Алжир и Оман. ОПЕК включва Организацията на страните производителки на петрол и съюзници като Русия, но повечето промени в производството през последните години бяха извършвани от осемте членки.

Те повишиха производствените квоти с около 2,9 млн. барела дневно от април до декември 2025 г., около 3% от световното търсене, преди да направят пауза в увеличенията от януари до март 2026 г. поради сезонна слабост.