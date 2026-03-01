Кризата в Иран може да причини най-сериозното сътресение на газовите пазари от 2022 г.

Разширяващият се конфликт в Близкия изток изглежда ще доведе до най-значителното сътресение на газовите пазари от нашествието на Русия в Украйна, което обърка световната търговия преди четири години, пише Bloomberg.

Съседните на Иран страни като Катар са едни от най-значимите производители в света, а регионът е и жизненоважен маршрут за доставки, като 20% от износа на втечнен природен газ преминава през Ормузкия проток, който е от ключово значение за световната енергетика.

Търговията с втечнен природен газ през тесния воден път в момента е почти спряна, според данни от проследяване на кораби. Азиатските купувачи, които получават около една четвърт от втечнения си природен газ от Катар, втория по големина износител в света, звънят на доставчиците, за да проверят дали има налични алтернативни товари, казват търговци. Междувременно Египет се опитва да ускори доставките, след като доставчикът Израел затвори някои находища.

„Всяка плавателна дейност в Ормузкия проток ще бъде особено оптимистична, както и всяко развитие в производството на втечнен природен газ от Катар“, казва Том Марзек-Мансер, директор на отдела за LNG и газ за Европа в компанията Wood Mackenzie.

Нашествието на Русия в Украйна през 2022 г. създаде безпрецедентни сътресения в международната търговия с газ, като отряза Москва от най-големия ѝ износен пазар, подхрани нестабилността и предизвика рекорден ръст на цените в Европа и другаде.

Азия е особено уязвима от подобни последици от влошаващата се криза в Близкия изток. Над четири пети от втечнения природен газ от Катар са били доставени на азиатски купувачи миналата година, като Китай е бил най-големият купувач с близо едва трета от вноса от страната. Индия е била вторият по големина вносител.

Доставките за Азия – и за Европа, трябва да преминават през Ормузкия проток. Досега поне 11 танкера за втечнен природен газ, пътуващи за или от Катар, са спрели пътуванията си, за да избегнат водния път, сочат данни от проследяване на кораби.

По-малкият износител ОАЕ също изпраща износа си на LNG през протока.

„Няма заместител“, коментира Ан-Софи Корбо, изследовател в Центъра за глобална енергийна политика към Колумбийския университет, в публикация в LinkedIn. „Ще се увеличат ли още цените в Азия или в Европа? Европа е изложена на по-малка опасност, но има ниски нива на съхранение. Това зависи и от количеството, което се пренасочва към Азия“, допълва тя.

Катар е изнесъл 82,2 млн. тона LNG през 2025 г. Един от заводите в комплекса „Рас Лафан“ в Катар е бил в процес на планов ремонт от миналата семцица, съобщават търговци, и това ще допринесе за по-ниски потоци. Те са помолили да останат анонимни, тъй като не са упълномощени за говорят пред медиите.

Износ на втечнен природен газ от Катар през 2025 г. по страни – Азия купува най-много газови доставки от Катар. Графика: Bloomberg LP

Nippon Yusen, голям японски собственик на кораби за превоз на LNG, съобщи, че е инструктирала корабите си да избягват Ормузкия проток, съобщи говорител на компанията. Mitsui OSK Lines, друг голям японски собственик на кораби за превоз на LNG, е дал указания на корабите да изчакат в безопасни води, а Kawasaki Kisen Kaisha потвърди, че е наредила на корабите в Персийския залив да останат на място.

Ако конфликтът се проточи и прекъсванията в корабоплаването продължат, рисковете за производството на втечнен природен газ ще нараснат бързо, тъй като то изисква стабилен износ, за да се транспортира горивото през съоръженията или съществува риск от налагане на съкращения в производството.

Китайските вносители са сред тези, които звънят в последната минута този уикенд, за да обсъдят алтернативни доставки, ако усилията на Иран да ограничи корабоплаването продължат, съобщиха търговци. Въпреки че QatarEnergy не е забавила доставки до купувачите си. Компанията не е отговорила веднага на молба за коментар извън обичайното работно време.

Търговците в Индия, Япония и други страни също се готвят за по-високи цени, което обръща тенденцията от над една година насам за относително ниски цени в момент на изобилие от нови доставки. И това не се отнася само за спот цените – дългосрочните договори за втечнен природен газ обикновено са обвързани с бенчмарковите цени на суровия петрол, така че повишаване на цената на петрола сорт Брент също ще направи газа по-скъп за азиатските потребители.

Друг потенциален фактор за натиск ще бъде Турция, която внася тръбен газ от Иран. Подобно на Египет, страната може да бъде принудена да купува повече втечнен природен газ, ако основните доставки бъдат ограничени в резултат на продължаващия конфликт. Това може да засили натиска за повишаване на цените на суперохладения газ, превозван по море.

Иран изнася газ за Турция въз основа на договор за 9,6 млрд. куб. м годишно, въпреки че действителните доставени обеми са намалели през последно време под тези количества, по данни на CGEP на Колумбийския университет. Доставките от Техеран са съставлявали под 15% от вноса на газ от страната през 2024 г., сочат данни на Оксфордския институт за енергийни изследвания.