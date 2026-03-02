Паниката след ракетните удари в Близкия изток обхвана и газовите пазари в Европа

Паническите настроения след атаките в Близкия изток обхванаха и газовите пазари в Европа и на нидерландската платформа TTF цената на газа се повиши с над 22% до почти 40 евро за мегаватчас. Това е най-рязкото повишение след август 2023 година, когато беше блокиран Ормузкият проток, припомня Bloomberg. Европа получава втечнен газ основно от САЩ, но клиентите в Азия купуват от Катар и другите държави в Близкия изток. За тях затваряне на протока ще означава затруднени доставки и тази несигурност подхранва ръста на цената на газа в световен мащаб.

Данните от търговията в Европа показват, че пазарите не очакват чак толкова бърза развръзка и доставките за май също поскъпват с около 20% до малко под 38 евро за мегаватчас.

Цената на газа на "Булгаргаз" този месец не зависи от TTF. Компанията съобщи пред Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), че ще разчита на тръбния газ от Азербайджан (който се индексира спрямо промените в цената на петролните деривати, но с шестмесечно забавяне), както и на доставки на втечнен газ през терминала в Александруполис, но договорени още в края на миналата година.

Заради намалени заявки за март "Булгаргаз" леко понижи и искането си за цената през настоящия месец. Енергийният регулатор одобри цена от 32,60 евро за мегаватчас за топлофикациите и крайните снабдители. "Булгаргаз" продава на останалите си клиенти газ с малка надценка спрямо цената на регулирания пазар.

Междувременно напрежението на енергийните пазари се повиши, след като ирански дрон удари една от големите рафинерии на Aramco в Саудитска Арабия. "Рас Танура" има капацитет за преработката на около 550 хил. барела петрол на ден, посочва Bloomberg.

Иранските дронове Shahed са основното оръжие на Русия в нощните удари по украинските градове и ефективността им през годините се подобри съществено. От есента на 2024 година руските военни обстрелват всяка нощ територията на Украйна. Украинските ВВС постигат около 80%-90% успеваемост при свалянето на дроновете и Киев предложи своя опит на съюзниците за защита срещу иранските атаки.