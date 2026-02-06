Гърция се готви да превземе пазара в Южна Европа с американски втечнен газ

Гръцкият консорциум между Aktor и държавната DEPA води преговори за покупката на 15 млрд. куб. метра втечнен газ годишно от САЩ за следващите 20 години, пише Ройтерс. Целта на компанията да се позиционира като доставчик след пълното спирането на доставките от Русия през есента на 2027 година.

Европа трябва да си осигури дългосрочни споразумения за доставка на втечнен газ от САЩ, ако не иска да бъде отново заложник на газа, коментира изпълнителният директор на Atlantic Sea LNG Trade Александрос Ексарху в интервю за Ройтерс. Според него сега е най-подходящото време за преговори, защото цените могат да се повишат отново около 2030 година, когато може отново да се появи дефицит на пазара.

Atlantic Sea LNG Trade е доставчик на втечнен газ и за Украйна. Първият танкер се очаква на терминала на о.Ревитуса през март и количествата газ ще преминат през Вертикалния газов коридор, който преминава през територията на България.

Според Ройтерс компанията , в който държавната DEPA има дял от 40%, води паралелни преговори с купувачи на природен газ, именно през Вертикалния коридор. През него газът може да достигне до Централна и Източна Европа, а през съществуващата в Гърция инфраструктура доставки могат да бъдат извършени още в Албания, а оттам към Италия, както и към Северна Македония и България.

В момента Европа е най-големият пазар на американските производители на втечнен газ - към 80% от износа се насочва към страните от ЕС. В същото време американските доставки съставляват към 60% от общия внос на втечнен газ, който заема все по-голям дял на европейския пазар. Европейски компании не смятат, че може да се стигне до зависимост, подобна на тази с Русия, защото доставките се извършват от компании, а не се договарят от правителствата, и надеждите са, че бизнесът ще спазва пазарните правила.