Германският канцлер е на обиколка в Близкия изток в търсене на алтернатива на газа от САЩ

Германският канцлер Фридрих Мерц ще проведе първата си официална визита в Близкия изток в следващите три дни. Първите срещи са насрочени за днес (4 февруари) в Саудитска Арабия, продължавайки по-късно и в Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ). Според източник на Bloomberg основната задача на Мерц е да намери алтернатива на американския втечнен газ (LNG).

Друг аспект на разговорите ще бъде отбрана и сигурност, включително и ситуацията в Иран, допълва още агенцията.

Това е първата визита на германски канцлер в Персийския залив след посещението на Олаф Шолц през есента на 2022 година. Той също търсеше доставки на енергоресурси след отказа от руски петрол и ограничените от Русия доставки на газ по "Северен поток 1" след началото на войната в Украйна. Визитата му съвпадна с взрива, който разруши газопровода.

Оттогава Германия, която разчиташе основно на газа от "Газпром" и нямаше нито един собствен терминал за втечнен газ, разшири много възможностите си да купува газ. В момента страната разчита основно на Норвегия и други доставки на тръбен газ. Втечненият газ е 13% от общия внос, а делът на САЩ в него е 94%.

Според Bloomberg една от пречките за сключване на изгодни договори би било изискването на Германия да спре покупките на газ след 2043 година, което е свързано с климатичните цели на Берлин. Страните от Персийския залив обаче искат да сключват дългосрочни договори за поне 20 години. Именно това е причината германските вносители да искат да сключват договори със САЩ - условията са по-гъвкави. Това обаче вече започва да повдига нови опасения, че Европа и най-голямата икономика в ЕС всъщност заменят една зависимост (от Русия) с друга (от САЩ), особено на фона на непредсказуемата политика на Белия дом, включително и в търговията.

Прекалената зависимост

За един от германските енергийни търговци - Uniper, обаче тези притеснения не са основателни, защото се сключват договори с компании, които не са държавни. Тези компании работят в една търговска система и в Uniper вярват, че правилата в системата ще бъдат спазвани. Доставките от САЩ са най-изгодни спрямо своите алтернативи и затова са предпочитани, смятат още в ръководството на компанията, но също така не отричат нуждата от диверсификация, посочва Ройтерс.

Самата Uniper има сключен договор за доставка на втечнен газ от австралийската Woodside Energy, но идващ от нейните проекти в Луизиана (САЩ), а освен това се и стреми да намери доставчици от Близкия изток и Аржентина.

Баланс на пазарите за LNG

Глобалните пазари най-накрая ще се балансират през 2026 година, прогнозира италианската Eni, цитирана от Ройтерс. От компанията не смятат, че ще има свърхпредлагане с излизането на нови проекти от Катар или други алтернативи на пазара, защото резервите на Европа от газ са на минимум за последните години. Данните на Gas Infrastructure Europe (GIE) показват, че газохранилищата в ЕС са пълни до едва малко над 40% от капацитета си.

Това означава, че през лятото на 2026 година Европа ще се нуждае от повече газ от обичайното в последните години, за да изпълни европейските правила по отношение на резервите. Страните от ЕС трябва да посрещнат зимния сезон с около 90% запълнен капацитет на газохранилищата.

Новите количества газ, които се очакват през 2027 г. и 2028 г., пък ще смекчат цените. Очакванията на Uniper са, че след това цената на втечнения газ ще се движи в диапазона 20-25 евро за мегаватчас. В сутрешната търговия на TTF цената на газа е около 33 евро за мегаватчас. На платформата в Нидерландия се търгува основно втечнен газ и цените са референтни при сключване на договори за доставка.

По данни на анализатора Kpler вносът на втечнен газ от САЩ в ЕС се увеличава почти четири пъти в периода от 2021 г. до 2025 г. до 60 млн. тона. През първата половина на 2025 година Европа е купила общо рекордните 92 млрд. куб. метра втечнен газ, отчита от своя страна Международната агенция за енергетика (МАЕ). Търсенето се повиши след края на договора за транзит на руския газ през територията на Украйна.