Студът в САЩ отстъпва и свали цената на втечнения газ в Европа с 20%

От началото на февруари цената на природния газ, търгуван на нидерландската платформа TTF, се понижи с почти 20%, след като студът в САЩ започна да отстъпва. Очакванията са, че през тази седмица износът от американските терминали ще се върне към нивата си от началото на януари.

В сутрешната сесия на TTF природният газ се търгува за малко под 32 евро за мегаватчас. В последните дни на януари търговията достигаше цена и от 41 евро за мегаватчас, но още тогава беше ясно, че пазарите са оптимистично настроени, защото доставките през пролетта, а дори и в началото на лятото, когато се очаква да се пълнят газохранилищата, бяха на ниво под 35-36 евро за мегаватчас.

В момента доставките за второто тримесечие на 2026 година се предлагат при цена от под 30 евро за мегаватчас.

Данните на Gas Infrastructure Europe (GIE) към края на 1 февруари сочат, че газохранилищата в Европа са пълни до 40,5% от капацитета им. Това е едно от най-ниските нива за последните десетина години и означава, че през лятото страните от ЕС ще търсят по-големи количества газ от обичайното, за да натрупат резервите, предвидени в европейските регламенти - поне 90% от капацитета на газохранилищата.

През лятото обаче се очакват още количества втечнен газ на пазара.

Газохранилището в Чирен е пълно до почти 54% от капацитета си, показва още статистиката на GIE.

60% от вноса на втечнен газ в Европа идват от САЩ

В зимните месеци Европа увеличава вноса на втечнен газ от САЩ, сочи анализ на Ройтерс. През декември износът на американски газ е рекорден - до 11,5 млн. тона. Повече от 80% от тези количества са насочени към Европа.

През януари ледената вълна, обхванала широки части от САЩ, намали износа до 11,3 млн. тона. 9,46 млн. тона са насочени към Европа.

60% от общия внос на втечнен газ през януари в европейските терминали идват от САЩ, сочат още данните на Ройтерс. Очакванията са, че доставките на американски газ ще продължат да растат и през 2026 година. Една от причините е намаленото търсене в Азия, включително и заради влошените отношения между Вашингтон и Пекин заради митата.

Данните на Ройтерс показват, че ограниченият добив на газ в САЩ пък е компенсиран от покупки на втечнен газ от Тринидад. Годишно САЩ купуват няколко танкера от страната, когато се прави ремонт на инфраструктурата.