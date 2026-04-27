Може ли Европа да се справи по-добре от САЩ с енергийния шок заради буфера от спестявания?

Ако финансовият удар по потребителите е това, което диктува икономическото въздействие на настоящия петролен шок, тогава европейските домакинства имат по-голям буфер от спестявания, отколкото американските. Това смекчава донякъде твърденията, че Европа ще пострада много повече заради войната в Близкия изток, пише Ройтерс.

Конфликтът в Иран може и да отшумява, а може би не. Осем седмици на високи цени на петрола и природния газ и вероятно бавното връщане към нормалното в продължение на седмици и месеци означават, че тревогата относно икономическите последици ще продължи.

Петролният шок подкопава икономиката по различни начини – чрез стремглавото покачване на разходите за компаниите, раздутите транспортни разходи, данъчните облекчения и субсидии за смекчаване на част от удара и рязкото ускоряване на инфлацията за всички, което би могло да доведе до по-високи разходи по заемите.

Директното изтичане на средства от портфейлите на домакинствата е може би най-непосредственото, тъй като по-високите разходи за горивата намаляват разполагаемите доходи и ограничават разходите.

Икономистите прогнозират временен шок за бизнеси и работници, но доколко домакинствата могат да се справят зависи, поне отчасти, от това, което са спестили преди войната.

Картината на спестяванията в САЩ точно преди избухването на войната изглежда малко тревожна, тъй като числата са далеч под историческите норми. Личната норма на спестявания - спестяванията като дял от дохода след данъците, достига само 4% през февруари. Този дял е близо до най-ниското си ниво от повече от три години.

Годишният растеж на разполагаемия доход спада по същото време до 3,9%, а реалният, коригиран спрямо инфлацията, годишен растеж е само 1,3% в края на миналата година – най-бавният от три години насам.

Инфлацията в САЩ, която набира скорост тази година, е рязко подсилена от цените на горивата заради войната в Иран. Така картината на личните финанси в САЩ предполага малко място за маневриране в продължителна енергийна обвързаност.

Предвоенната картина отчасти отразява устойчивото потребление, което поддържаше по-бърз широк икономически растеж. Това също така предполага, че друг ценови удар би могъл да намали разходите или да тласне по-бедните домакинства още по-дълбоко в спиралата на дълговете.

Данните за продажбите на дребно в САЩ ще бъдат наблюдавани внимателно за ранни признаци на такова напрежение.

В същото време картината на личните спестявания в Европа е по-стабилна. Тази стабилност е проблем сама по себе си, тъй като отразява по-бавното съвкупно потребление и проблясък на т.нар. „парадокс на пестеливостта“.

Нивото на спестявания в еврозоната от 14,4% в края на миналата година е далеч по-високо, отколкото за американските домакинства, а също и с около пункт по-високо от средното, откакто еврото съществува.

Нивото на спестявания на домакинствата във Великобритания – близо 10%, е с повече от пункт над средното за последното столетие.

На пръв поглед по-високите европейски нива на спестявания дават на работниците в региона по-голям буфер, за да преодолеят поне временен енергиен удар, без да натрупват допълнителен дълг. По-добре представящите се активи в САЩ може да са насърчили американските домакинства да харчат повече от доходите си с течение на времето, макар че това не обяснява напълно последните 12 месеца, когато европейските пазари до голяма степен се представяха по-добре.

Има обаче някои уговорки. Икономистът от ING Джеймс Смит например се съмнява, че европейските работници ще харчат повече от спестяванията си с нарастването на несигурността. Те всъщност могат да направят точно обратното.

Структурно по-високите европейски лихвени проценти, отколкото в десетилетието преди пандемията, могат да допринесат за задържането на разходите и да противодействат на по-нататъшното им покачване.

Официалните нива на спестявания също се конструират чрез обединяване на отделни серии от данни за доходите и разходите, за да се определи общото поведение на спестяванията. Тези данни обаче пропускат някои важни елементи и са обект на огромни ревизии.

Смит твърди, че данните на централната банка за парите в банковите сметки са по-конкретна мярка за спестяванията. Той отбелязва, че европейските депозити като дял от разполагаемия доход на домакинствата всъщност са под нивата отпреди пандемията.

Може би най-големият проблем с числата е, че повечето спестявания се генерират от най-богатите домакинства. Те са и най-малко засегнати от енергийния шок, а обобщаването на общата картина донякъде пропуска този момент.

Смит посочва данни на Федералния резерв, които показват, че 20% от най-богатите в САЩ държат 70% от спестяванията. Според проучвания на ING почти една четвърт от европейските домакинства изобщо нямат спестявания.

Това изкривяване при разпределението е една от причините този петролен шок в крайна сметка да има по-голям политически, отколкото макроикономически удар. Предстои да видим колко дълго ще продължи натискът, но винаги си струва да се третират с повишено внимание както доминиращите наративи, така и данните зад тях.