В. Симов: До месец след края на войната при цените на горивата ще има облекчение

По-скъпите горива ще засегнат не само индустрията, а и хранителните стоки у нас, но не с ръст от 30%. Тази прогноза направи Васил Симов, главен изпълнителен директор на Софийска стокова борса (ССБ), в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че не търсенето и предлагането определят цената на петрола, а катаклизмите по земното кълбо. „След края на войната, до месец при цените на горивата на дребно ще има облекчение“, очаква Симов.

Той обясни, че петролът дълго време беше една от най-спокойните борсови стоки – 60-70 долара за барел почти до края на миналата година. „През януари започна да се говори за проблеми в Близкия изток (цената се вдигна до 70), а след случването им котировките започнаха да хвърчат нагоре (ръст от вече 50-60% до 110-120 долара)", припомни Симов и добави, че сегашното поскъпване може да продължи, ако военните действия не приключат.“

Той подчерта, че световните пазари очакват поевтиняване на петрола в края на годината, като се вземат предвид фючърсите, и това е продиктувано от очаквания край на войната в Залива. „В момента имаме две крайности – спот пазара (140-150 долара за барел) и фючърсите (майски – 110-115; в края на годината – 60-80). Това ще даде отражение не само на цената на бензина и дизела у нас, но и върху стратегията на бизнеса за печелившо излизане от цялата тази ситуация“, коментира главният изпълнителен директор на ССБ.

Симов предположи, че след края на войната цената на петрола ще се върне към равновесните си стойности от 60-80 долара за барел, но заяви, че първо трябва да се изразходят горивата, закупени на 110-115 долара.

Според него всяко поскъпване на суровините се отразява неблагоприятно на българския бизнес поради зависимостта от вноса им. По думите му, само за един месец цените на природния газ поскъпнаха от 30 на 50 евро на мегаватчас, в резултат на ситуацията в Близкия изток.

Според главния изпълнителен директор на ССБ българският износ на зърнени култури (пшеница, царевица) няма да пострада толкова от цените на горивата, тъй като те вече са по складовете. Той обаче смята, че предстоящият износ ще бъде обременен от по-високата енергийна компонента.

Симов обясни, че най-големият производител на царевица САЩ има изключително добра реколта и цените не са се изменили през последната година (в рамките на 180-185 долара на тон). Цената не се е променила и на най-голямата европейска борса – Euronext (230-235 долара). „Това дава увереност на земеделските производители, че там фуражите може и да не поскъпнат“, смята той.

Целият разговор вижте във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „В развитие“ можете да гледате тук.