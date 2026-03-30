Николай Ваньов: Петролът остава във фокуса на пазарите

Геополитическото напрежение е ключовият фактор, който движи пазарите в момента, те остават чувствителни към всяка новина, свързана с конфликта в Близкия изток. Този коментар направи Николай Ваньов, директор „Частно банкиране“ в Банка ДСК, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

„Петролът остава активът, който привлича най-голямо внимание през последните четири седмици, при цени около и над 100 долара за барел“, посочи той и прогнозира, че цената му ще се запази заради несигурността около Иран.

По думите му информацията около Ормузкия проток се променя по няколко пъти на ден – дали ще остане затворен и за колко дълго, както и как ще се адаптират глобалните енергийни пазари. „Миналата седмица видяхме кратко задържане на цените около и под 90 долара за барел, но тази тенденция рязко се обърна в края на седмицата и в началото на текущата търговия, когато петролът отново премина границата от 100 долара“, припомни финансистът.

Ваньов смята, че несигурността около конфликта по-скоро ще поддържа цените високи, отколкото да доведе до трайно поевтиняване. „Ситуацията около Иран остава динамична и трудно предвидима, което прави почти невъзможно да се определи кога може да настъпи нормализиране на пазара“, добави той.

Според него пазарите реагират рязко дори на непотвърдени или частично ясни новини. „Пример за това беше реакцията след изказване на Доналд Тръмп за потенциална сделка с Иран, което доведе до моментни движения в цените. Това показва, че резки спадове също не са изключени при по-позитивен новинарски поток“, отбеляза той.

Що се отнася до активите убежища, според Ваньов те пострадаха от повишените инфлационни очаквания, породени от увеличението в цените на енергията. Според него ръстът оказва негативно влияние особено върху златото и среброто.

„Останалата част на спектъра, а именно най-безрисковите държавни ценни книжа, също понесоха известен удар, свързан с промяната на лихвените очаквания“, каза още финансистът.

Той отбеляза, че пазарите „вече тотално оставят лихвени понижения извън картите за игра“ през тази година. „Очакванията са за две, а може би и повече лихвени повишения от страна на Европейската централна банка и Федерални резерв“, уточни той.

Материалът не е повод за инвестиционно решение!

Целия разговор гледайте във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости от предаването "В развитие" може да гледате тук.