Русия прибира милиарди евро от изкопаеми горива заради кризата в Близкия изток

Приходите на Русия от петрол са се увеличили от началото на войната в Иран, тъй като продължаващият конфликт ограничава доставките на „черно злато“ през Ормузкия проток и повишава цените на енергоносителите по света, съобщава Euronews.

Данни от Центъра за изследвания на енергията и чистия въздух (CREA) показват, че Русия вече увеличава постъпленията от петрол и изкопаеми горива като цяло, две седмици след началото на конфликта, който вече засяга и в други страни в Близкия изток.

През първите 15 дни на март Москва генерира около 372 млн. евро на ден от износ на петрол, което е с около 14% повече от средните дневни приходи на страната през февруари.

Русия е прибавила 7,7 млрд. евро от износ на изкопаеми горива, включително петрол, газ и въглища, между 1 и 15 март. Това се равнява на около 513 млн. евро на ден, в сравнение с около 472 млн. евро на ден през февруари.

Световните цени на петрола, включително тези на сорт Брент, се покачиха драстично след началото на съвместните удари на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари. На 19 март цената на Брент надхвърли 119 долара за барел.

Тези цени могат да доведат до по-високи приходи за големите страни износителки на петрол, като например Русия.

Същевременно Министерството на финансите на САЩ обяви 30-дневно освобождаване от задължения за закупуване на руски петрол, който вече се намира в морето - решение, което европейските лидери отхвърлиха, твърдейки, че облекчаването на санкциите рискува да допринесе за военните приходи на Москва.

Правителството на САЩ също така временно облекчи санкциите, позволявайки на Индия да купува руски петрол и петролни продукти в морето, месеци след като предупреди Ню Делхи да спре да купува руски петрол.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че освобождаването е временно, ограничено и необходимо в отговор на „насърчаване на стабилността на световните енергийни пазари и работа за поддържане на ниски цени“.

Анализаторите обаче твърдят, че по-високите цени на петрола и продължаващото търсене от купувачи като Индия все още могат да увеличат печалбите на Москва.

Тази стъпка позволява на вносителите на петрол да избегнат строгите санкции на САЩ, влезли в сила след нахлуването на Русия през 2022 г.

Данните на CREA показват, че Индия и Китай заедно осигуряват приблизително три четвърти от приходите на Русия от петрол. Индия е закупила руски изкопаеми горива на стойност около 1,3 млрд. евро между 1 и 15 март, което е средно около 89 млн. евро на ден, в сравнение с 60 млн. евро през февруари.