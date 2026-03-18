Иран състави списък с ключови петролни цели в съседните държави

Иран съобщи, че е изготвил списък стратегически важни енергийни обекти в Обединените арабски емирства, Катар и Саудитска Арабия, които гражданите да избягват, защото са заплашени от ответни удари, пише Bloomberg. Иранските власти отбелязват, че това е реакция на извършен по-рано израелски удар по най-голямото газово находище в света - "Южен Парс", и съоръженията.

Сред посочените съоръжения са заводът за втечнен газ "Рас Лафан" в Катар, който е най-големият в света, както и катарската рафинерия "Месайед" (и двете се управляват от QatarEnergy), газовото находище "Ал Хосн" в ОАЕ, рафинерията "Самерф" (собственост на Aramco) в Саудитска Арабия и други ключови съоръжения. В първите дни Иран заяви, че основната му цел са американските бази, но ракети и дронове летят към летищата, луксозни хотели и инфраструктура.

Bloomberg отбелязва, че ударът по "Южен Парс" е първата атака по находища на петрол и газ в Иран от началото на войната. В първите дни бяха атакувани петролни депа и рафинерии, разположени в различни части на страната. През уикенда САЩ удариха и о. Харг, който е основен терминал за износ на петрол, но целите са били само военни обекти.

Руската "Росатом" също съобщи за удар по АЕЦ "Бушер" по-рано днес (18 март). Компанията участва в строителството на нови реактори и има към 480 служители на място. Според съобщенията няма пострадали.

Катар определи удара по "Южен Парс" като "опасна и безотговорна стъпка", допълва Sky News.

Според иранската информационна агенция Tasnim в отговор на последните удари Иран възприема ключови съоръжения в съседни държави като легитимна цел.

Развитието на ситуацията добави нов риск към затворения Ормузки проток и отново разтърси петролните пазари. След краткото успокоение сортът "Брент" доближава 110 долара за барел. Пазарни анализатори отчитат, че атаките връщат опасенията за физическите доставки на горива.