Доналд Тръмп: Ние победихме, не беше честно Иран да блокира Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп се ядоса на своите съюзници, които отказаха да се присъединят към усилията му да отвори Ормузкия проток със сила. Много от тях обаче се опасяват, че той вече не контролира военните действия и не може да ги приключи, пише още Politico.

Според източници на европейското издание очакванията са, че заради ударите на Иран единственият шанс за САЩ да обявят победа, е ескалация и изпращането на войски.

В началото на март повечето съюзници смятаха, че и тази операция ще бъде бърза - както през лятото или като във Венецуела. Конфликтът обаче се задълбочи и Тръмп поиска помощ от съюзниците си, а такава му беше отказана.

Всъщност пред британския парламент по-рано днес украинският президент Володимир Зеленски повтори, че 201 украински военни експерти вече са в Близкия изток и работят с колегите си в Обединените арабски емирства, Катар и Саудитска Арабия. Изпратени са по искане на държавите и САЩ, допълни още той, макар че Тръмп на няколко пъти беше категоричен, че няма нужда от помощта на Киев, за да се защити от иранските дронове.

Ситуацията го опровергава - в ранните часове на 16 март дронове атакуваха посолството на САЩ в Багдад. Има и други важни цели, попаднали под ударите на дронове и ракети от Иран през последните дни, включително и петролни полета, терминали и летища в целия регион.

"Ударихме силно по Иран на бойното поле, но до голяма степен в момента всички козове са в техните ръце", признават източници на Politico в Белия дом. Източници на Axios пък коментират, че през лятото Володимир Зеленски е предложил своя сделка - Drone Deal, а в презентацията си той е показал изграждане на система за защита от дронове в Близкия изток и предупреждение, че Иран е подобрил много работата на дроновете си.

Именно те променят играта и САЩ трудно могат да излязат от ситуацията и да запазят лицето си. А Тръмп вече се оплака, че Иран постъпва нечестно, като блокира Ормузкия пролив и му причинява всички тези главоболия. По време на събитие той коментира, че САЩ "вече са победили и иранците нямат право да правят това".

Високите цени вече изнервят верните избиратели на Доналд Тръмп

Дълги години фермерите в САЩ са едни от най-лоялните избиратели на Доналд Тръмп, отбелязва Bloomberg. Но може да се окаже, че гласовете им не са толкова сигурни през есента, когато са междинните избори за Конгреса на фона на растящите разходи за торове и горива точно когато започва сеитбата. Около 25% от всички внесени торове се използват между март и април.

Повечето земеделци обаче се питат не само как ще платят, а дали въобще ще могат да намерят торове на пазара, както и колко ще бъдат разходите им за горива, необходими за земеделската техника. Причината е войната в Иран, по време на която е блокиран Ормузкия проток - важен маршрут не само за петрола, но и за други стоки и суровини, включително и торове. Само за двете седмици цената на торовете се повиши с 28% и се върна до нивата от началото на войната в Украйна.

Дизеловото гориво е поскъпнало с 33%, допълва още Bloomberg.

Още преди началото на войната в селското стопанство се оплакваха от положението си. Колкото по-дълго продължава войната, толкова повече ще страдат всички, заявяват още земеделците пред агенцията. Те вече пострадаха от блокиране на пазари в чужбина в резултат на митническата политика на Белия дом, а в САЩ от години цената на основни продукти не спира да расте.

Допълнителните разходи за фермерите допълнително ще ускорят инфлацията при храните и имат потенциал да изостри социалното недоволство. Високата цена на бензина вече е причина за недоволство сред американците.

В Белия дом обаче са категорични, че Доналд Тръмп е помогнал повече от всеки друг за сектора, отделяйки 12 млрд. долара за елиминиране на ефектите от митата и работи за търговски сделки, които са от полза за земеделците.