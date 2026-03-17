Петролът поскъпва, Иран засили атаките над енергийна инфраструктура в Персийския залив*

Цената на петрола се повишава във вторник, след като вчера отбеляза първия си спад от почти седмица, тъй като Иран засили атаките срещу енергийната инфраструктура около Персийския залив, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 3,81% до 104,03 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 4,43% до 97,64 долара за барел.

Операциите в находището „Шах“ в Обединените арабски емирства (ОАЕ) бяха прекратени, а иракско петролно находище и ключово пристанище в ОАЕ също бяха атакувани от ирански дронове и ракети.

Тези удари допълнително влошиха перспективите за глобалните енергийни доставки, след като войната навлезе в третата си седмица, а почти пълното спиране на корабоплаването през Ормузкия проток започва да се отразява на потребителите, особено в Азия. Петролът е поскъпнал с над 40% от началото на войната в Иран, но в понеделник цените спаднаха за първи път от четири сесии, тъй като САЩ се подготвяха да освободят първата част от стратегическите си резерви от „черно злато“.

„Има постоянно дърпане в двете посоки, което всеки ден движи пазара нагоре и надолу заради огромното количество новини,“ казва Ребека Бейбин, старши енергиен трейдър в CIBC Private Wealth Group LLC. „Това е пазар с около 100 истории, които се развиват едновременно и трескаво се опитват да определят колко предлагане е извадено от пазара и за колко време.“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да разшири ударите срещу остров Харг и да включи и петролна инфраструктура, след като през миналия уикенд пощади енергийните обекти в ключовия ирански износен хъб. Той също така заяви, че Вашингтон „разбива“ способността на Техеран да застрашава търговското корабоплаване през Ормузкия проток и отново призова други държави да помогнат за осигуряване на безопасно преминаване.

В същото време САЩ позволяват на Иран да продължи да изнася суров петрол по този воден път, заяви американският финансов министър Скот Бесънт пред CNBC.

В Близкия изток Обединените арабски емирства и Кувейт допълнително намалиха добива на петрол. Саудитска Арабия и ОАЕ се опитват бързо да увеличат износа по алтернативни маршрути, които заобикалят Ормузкия проток.

Преминаването през протока вероятно ще става „все по-условно“, като Иран ще разрешава достъп на някои кораби в зависимост от политическата им принадлежност, според анализатори на JPMorgan Chase & Co.

Броят на иранските кораби, преминаващи през водния път, скочи до най-високото ниво от началото на войната в понеделник, сочат данни, събрани от Bloomberg. Сред тях имаше и петролен танкер, насочен към Китай.

„Най-големият риск за пазара е Ормузкият проток да остане блокиран за по-дълъг период и усещането, че САЩ и съюзниците им имат ограничен капацитет да променят ситуацията,“ посочва Крис Уестън, ръководител на изследванията в Pepperstone Group в Мелбърн.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.