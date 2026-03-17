Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Тръмп критикува съюзници заради Ормуз, Иран и Израел си размениха нови удари

Американският президент заяви, че иранските удари срещу страните от Персийския залив са били неочаквани, но се твърди, че е бил предупреден от разузнаването

08:16 | 17.03.26 г. 11
Снимка: Bloomberg LP
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини някои западни съюзници в неблагодарност, след като редица страни отхвърлиха искането му да се изпратят военни кораби, за да ескортират петролни танкери през Ормузкия проток. Иран продължи да поразява петролни съоръжения в Персийския залив, предава Ройтерс.

Войната на САЩ и Израел срещу Иран навлезе в третата си седмица, а краят ѝ не се вижда. Важният Ормузки проток, през който преминават 20% от световните потоци на петрол и втечнен природен газ, остава до голяма степен затворен, което повишава цените на енергоносителите и засилва опасенията от инфлация.

Редица партньори на САЩ, включително Германия, Испания и Италия, заявиха, че нямат планове за момента да изпратят кораби, които да помогнат за повторното отваряне на стратегическия воден път. Той на практика е затворен от Иран с дронове и морски мини.

„Нямаме мандат от ООН, Европейския съюз и НАТО, необходим съгласно основното право“, заяви германският канцлер Фридрих Мерц в Берлин и добави, че Вашингтон и Израел не са се консултирали с Германия, преди да започнат войната.

Тръмп, който говори на събитие в Белия дом, заяви, че много страни са го уведомили, че са готови да помогнат, но изрази разочарованието си от някои дългогодишни съюзници.

„Някои са много въодушевени за това, а други не са“, каза той, без да влиза в подробности. „Някои са страни, на които помагаме от много, много години. Защитавахме ги от ужасни външни източници, а те не са толкова въодушевени. А степента на ентусиазъм е важна за мен“, добави Тръмп.

Удари с ракети и дронове в региона

Рано във вторник няма признаци за успокояване на атаките от двете страни, като израелската армия заяви, че атакува „инфраструктура на иранския режим“ в Техеран, както и обекти на „Хизбула“ в Бейрут. Предишния ден тя съобщи, че е подготвила подробни планове за най-малко още три седмици война с Иран.

Техеран извърши среднощни нападения срещу Израел, показвайки, че над две седмици след началото на войната все още е способен да извършва удари с голям обхват. Иран нанесе удари и в Обединените арабски емирства, където нападенията наложиха временно затваряне на въздушното пространство, а дрон порази петролно съоръжение във Фуджейра, ключовото пристанище на ОАЕ за износ на петрол, за втори пореден ден.

В понеделник международното летище в Дубай, което обичайно е едно от най-натоварените в света, беше затворено за няколко часа, дейностите по товарене на петрол във Фуджейра бяха спрени, а дейностите в газовото находище Шах в Абу Даби бяха прекъснати след удари с дронове.

Иран заяви, че атаката на САЩ срещу негови военни обекти на остров Харг през уикенда, ключов център за петролния износ на страната, е била извършена от ОАЕ и предупреди, че ще атакува петролни и газови съоръжения във всички страни, от които САЩ нанасят удари срещу острова.

Иран съобщи също, че ще атакува американски промишлени обекти в Близкия изток и призова хората, които живеят близо до заводи, собственост на САЩ, да напуснат.

Ракети и най-малко пет дрона поразиха посолството на САЩ в Багдад рано във вторник, съобщиха източници от иракските сили за сигурност и допълниха, че това е била най-интензивната атака от началото на войната. Двама американски представители заявиха, че за момента не се съобщава за пострадали.

„Никой не очакваше това. Бяхме шокирани“

Тръмп заяви по-рано в понеделник, че ответните удари на Иран срещу съседните му страни, включително Катар, Саудитска Арабия, ОАЕ, Бахрейн и Кувейт, са били изненада.

„Не предполагахме, че те (Иран) ще нападнат други страни в Близкия изток. Никой не очакваше това. Бяхме шокирани“, каза той.

Но Тръмп е бил предупреден, че атака срещу Иран може да доведе до ответен отговор срещу американски съюзници в Персийския залив, отбелязват американски официален представители и двама запознати с доклади на американското разузнаване източници.

Според оценките на разузнаването преди войната реакцията на Иран не била „гарантирана, но със сигурност е в списъка с възможни последици“, съобщи един от източниците, пожелал да остане анонимен.

Тръмп говори след други твърдения на администрацията, които не са подкрепени от доклади на американското разузнаване, като това, че Иран скоро ще има ракета, способна да порази САЩ, и че ще са му нужни между две и четири седмици, за да създаде ядрена бомба и след това да я използва.

Американският президент е бил уведомен преди операцията и че Техеран вероятно ще се стреми да затвори Ормузкия проток, съобщават двама други източници, запознати с въпроса.

Цените на петрола нарастват с над 2% в началото на търговията във вторник, като спряха спадовете по-рано по време на сесията, поради притеснения за доставките, а азиатските борси постигат силен ръст след разпродажбите в понеделник.

Най-малко 2000 души са загинали в Близкия изток, откакто САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари, включително най-малко 200 деца в Иран, съобщи иранският външен министър Абас Аракчи.

Последна актуализация: 08:16 | 17.03.26 г.
Скъсана_Ушанка
преди 43 минути
До: 0pk Панелния гном Митя, скажи сейчас за акцийките на газпромчето, как са дивидентите? :))) За някой лосион за коса ще стигнат ли? :)))
0pk
преди 1 час
До: Скъсана_Ушанка а, ушанков и ти ли си на линия? Няма проблем, че американосите ръсят забрани наляво-надясно, стига да не посягат на гренландия, нали? :]
0pk
преди 1 час
До: khao все по-несвързани коментари *** си измери кръвното, притеснявам се за теб. :]
Скъсана_Ушанка
преди 1 час
До: khao Щи се занимаваш с лузъра Митю? Това е като борба с пpace, само ще се окаляш...
Скъсана_Ушанка
преди 1 час
А толкова му се надяваше мypзиляжа на рижия да ги спаси в Украйна... А сейчас - танцуе с фламинго и се моли рижия да им отпусне да продадат някое ръждиво корабче с петрол.. :))
khao
преди 1 час
До: 0pk както казах... изключителен банаджийски мозък, мисъл като шило, логика като бръснач :D:D така е, няма народ в РФ който да не е искал да се присъедини, без никой да ги кара, безспорен факт! Сутринта когато изгрее слънцето от север, огрява една щастлива страна, където никога не е имало насилие и принуда, а само законност и православие! :D ... а проблемите им са за нас!
0pk
преди 1 час
До: khao мчи никой не те кара да я щеш, ама ти сам още не смееш да излезнеш изпод руския ботуш. Проблемът си е твой. :]
khao
преди 1 час
До: 0pk псолютно си прав... може да си с 5ти клас, но мислиш като служител на БАН! Изобщо не може да се сравнява с родната ти русия, най важния и безаналогов полюс във Вселената... техните съюзници става по силни със всеки изминал ден! Ама ей на, пак не го искаме тоя полюс, нещем я тая руска убавина! :D:D
0pk
преди 1 час
Емии, като не искахте новия многополюсен свят, получавате още повече от стария еднополюсен. Нещо взеха да му бягат съюзниците на главния полюс, но днес имаше успокояваща статия за евроатлантисти, в която авторът разказваше, че все пак сякаш още нищо не е загубено. :]
khao
преди 1 час
нема такъв провал... :D:D
