Ще устои ли Иран на сухопътната операция на САЩ към остров Харг

Иран се е подготвил за войната и има стратегия как да противодейства на нападението на САЩ. Този коментар направи, бивш зам.-министър на външните работи, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

Той смята, че „регионът ще продължава да гори“, въпреки че Техеран няма възможност да произвежда високотехнологични оръжия.

„В момента САЩ подготвят сухопътна операция към остров Харг, който е центърът за износ на ирански петрол, и ако успеят да го превземат, това означава, че те ще държат 90% от износа на Иран на петрол", каза още анализаторът. Той уточни, че войната в Близкия изток навлиза в своята трета седмица с неочаквана интензивност и промяна в стратегическите планове на САЩ. "Докато първоначалните очаквания бяха за ограничена въздушна кампания, фокусът вече се измества към потенциални сухопътни операции“, посочи той.

Според него в момента не може да се очаква някаква сериозна вътрешна съпротива на режима в Техеран, така че прогнозите са Вашингтон да засили икономическия натиск, като опита да превземе ключовия хъб за износ на петрол от Иран – остров Харг. Анализаторът добави, че вече има информация за движение на американски сили от Япония с два десантни кораба и 2 хиляди морски пехотинци, което подсказва, че десантът на Харг е въпрос на време. „Идеята е превземането на петролния терминал да лиши Техеран от приходите от износа на петрол, като провокира вътрешно недоволство и бунтове“, каза още Керемедчиев.

Той смята, че докато вниманието на Запада е приковано към Ормузкия проток, Русия успява да извлече значителни ползи от дестабилизацията. „Москва в момента „доволно потрива ръце“ поради няколко ключови фактора, обясни анализаторът. – При цена от над 100 долара за барел петрол на световните пазари, руският бюджет получава допълнителни 10 млрд. долара приходи, които директно финансират военните действия в Украйна.“

Керемедчиев подчерта, че фокусът на световната общественост се измести напълно от украинския фронт към Персийския залив, и предположи, че новата война може да наруши доставките на критично въоръжение за Киев.

Ще загуби ли Иран съюзник в лицето на Турция след като самостоятелни формирования изпращат ирански ракети към съседната страна? Какви са загубите за Китай от началото на военния конфликт в Близкия изток, а преди това от „венецуелския сценарий“? Защо президентът Доналд Тръмп засили натиска върху европейските си съюзници? Ще бъде ли активиран отбранителният съюз между Пакистан и Саудитска Арабия?

