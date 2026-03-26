Веселин Димитров: Златото няма да падне под 4 хил. долара за тройунция

Цената на златото няма да падне под 4 хил. долара, тъй като има подкрепа. Тази прогноза направи, младши портфолио мениджър в "Експат Асет Мениджмънт", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че ситуацията от януари с цена от 5,500 хил. долара за тройунция едва ли ще повтори.

„Има две причини за волатилността при златото. Първата е силното спекулативно движение през последните месеци – от 4,500 хил. до 5,500 хил. долара за тройунция. Това показа промяна в поведението на инвеститорите спрямо златото, част от които го използваха за алтернатива на криптовалутите, а не актив убежище“, обясни Димитров.

Според него втората причина е войната, която по думите му засилва очакванията за инфлация, и това влияе негативно на благородния метал.

„Цената на златото се качи седмица преди началото на войната и през първите дни от конфликта, но когато петролът и доларът поскъпнаха, цената му започна да пада“, коментира инвестиционният експерт.

Според него има много новини, че централните банки се превръщат в продавачи на злато, но е категоричен, че това по-скоро е спекулация. „Вчера излезе новина за Турция, която обаче не се подготвя да продава злато, а възнамерява да участва в сделки, които могат да осигурят краткосрочна ликвидност“, добави Димитров.

Той даде друг пример с председателя на полската централна банка, който е инициирал разговори с президента на страната за това как могат да се финансират отбранителните разходи на Полша. „Всъщност, президентът на Полша не подкрепя плана SAFE на европейско ниво и е скептичен по отношение на общите европейски отбранителни инициативи. Предложението е именно да се продадат част от златните активи на Полша. Идеята е печалбата от златните резерви да се прехвърли към разходите за отбрана“, обясни Димитров.

Що се отнася до стратегията на Русия, която има много голям златен резерв, инвестиционният експерт допуска, че въпреки несигурната информация вероятно става въпрос за продажба на много малък процент от общите резерви като тактическа релокация от злато към кеш.

Веселин Димитров съобщи, че Индия планира да засили покупките на долари, за да стабилизира валутата си. „Тук релокацията от злато към долари отново е тактическа и представлява сравнително изолиран случай“, добави инвестиционният експерт.

Той напомни, че през последните години развиващите се пазари бяха основен купувач на злато. „Може да се каже, че при централните банки има известно охлаждане, а не е изключено и страните да са успели да осигурят позициите, към които са се стремели“, отбеляза Димитров.

Той смята, че е интересна стратегията на Китай – страната продължава да купува злато – малки покупки всеки месец, които нямат шоков ефект върху цената.

Превръща ли се златото от волатилен актив в актив-убежище по време на война? Как се променят стратегиите на централните банки спрямо златото?

Коментарът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!

