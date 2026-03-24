Злато за 10 000 долара? Анализаторите остават сигурни в прогнозите си въпреки войната

Резкият спад в цената на златото може да е вкарал метала категорично в мечи пазар, но някои ветерани на пазара все още се придържат към амбициозните си дългосрочни прогнози, пише CNBC.

Благородният метал продължи низходящото си движение във вторник, като спот цените* спаднаха с до 2%, преди да ограничат загубите и да се търгуват с понижение от 1,5% на ниво от 4335,97 долара за тройунция. Фючърсите поевтиняха с около 2% до 4317,80 долара за тройунция, а и цената на среброто също се понижи.

Това оставя златото - с понижение от около 21% спрямо върха си в края на януари до ниво от 5594,82 долара за тройунция - твърдо в мечи пазар.

За много стратези последният спад отразява краткосрочни размествания на фона на войната на САЩ и Израел в Иран, а не промяна във фундаменталните показатели на златото. Златото традиционно се разглежда като убежище за инвеститорите при нестабилност.

„Ние оставаме на мнение, че златото ще достигне 10 хил. долара за тройунция до края на десетилетието“, казва Ед Ярдени, президент на Yardeni Research, дори след като намали прогноза си за края на годината до 5000 долара за тройунция от предходната оценка за 6000 долара за тройунция.

Последният етап на поевтиняване се случи, тъй като инвеститорите закриха позиции на фона на по-силен щатски долар и първични признаци за намаляване на геополитическото напрежение, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп в понеделник нареди петдневно спиране на планираните удари срещу иранската енергийна инфраструктура.

Щатският долар поскъпва, което вероятно е предизвикало реализиране на печалби от злато, отбелязват участници на пазара.

Въпреки краткосрочната слабост стратезите гледат на поевтиняването като на възможност, а не като на обръщане на тренда.

Джъстин Лин, инвестиционен стратег в Global X ETFs, посочва, че базовият му сценарий за цената на златото остава 6000 долара за тройунция до края на годината. Той определи последния спад като „привлекателна точка за влизане за инвеститорите“.

„Спадът изглежда е резултат от комбинация от краткосрочна чувствителност към по-високи лихви и ребалансиране на портфейлите при слабост на фондовите пазари заради конфликта в Иран“, казва той.

Експертът подчертава, че бичата му позиция не зависи от рискови премии, свързани с войната.

„Той се базира на по-широкия фон на постоянна геополитическа несигурност, продължаващо търсене от централните банки и устойчив поток от азиатски инвеститори“.

Очаква се това структурно търсене, особено от централни банки на развиващите се пазари, които искат да диверсифицират резервите си, да осигури стабилна основа на цените. Лин добавя, че има „голяма вероятност“ централните банки да засилят покупките след последния спад на цените, което да помогне за стабилизиране на пазара.

Банката Standard Chartered също остава положително настроена.

„Оставаме спокойни по отношение на златото в дългосрочен план, подкрепени от структурни фактори, включително силно търсене от централните банки на развиващите се пазари и диверсификация от страна на инвеститорите на фона на геополитически рискове“, казва старши инвестиционният стратег на банката Раджът Батaчария.

Банката очаква цената на благородния метал да се възстанови към 5375 долара за тройунция през следващите три месеца.

Ключов катализатор за възстановяване може да бъде по-слаб щатски долар, тъй като пазарите очакват, че Федералният резерв в крайна сметка ще намали лихвите.

„По-евтиният щатски долар отново би подкрепил цената на златото“, посочва Батaчария.

*Данните са актуални към 12:00 ч. българско време.