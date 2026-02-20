IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Русия продаде 300 хил. тройунции злато на фона на рекордно високите цени

Въпреки продажбата, стойността на руските златни резерви се е увеличила с 23% през януари до 402,7 млрд. долара, подкрепена от покачването на цените

19:09 | 20.02.26 г. 9
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Руската централна банка продаде злато от резервите си през януари, възползвайки се от цените, които достигнаха по това време рекордно високи нива, съобщава Bloomberg.

Наличните данни, предоставени от регулатора, показват, че златните резерви на страната са намалели с 300 000 тройунции до 74,5 млн. тройунции. Продажбата бележи първото намаление на златните резерви на Русия от октомври насам.

Цените на златото достигнаха рекордно високи стойности през януари от около 4700 долара за тройунция. Това предполага, че продажбата на ценния метал би могла да подкрепи с около 1,4 млрд. долара бюджета, ако е била извършена по пазарни цени.

Централната банка на Русия започна да продава от своите кюлчета миналата година като част от така наречените огледални операции, свързани с продажбите на активи от Фонда за национално благосъстояние на Министерството на финансите. През първите два месеца на 2025 г. министерството изразходи 419 млрд. рубли (5,5 млрд. долара) от фонда, продавайки злато и чуждестранна валута, за да компенсира спада в приходите от петрол и газ на фона на нарастващия бюджетен дефицит.

Въпреки продажбата, стойността на руските златни резерви се е увеличила с 23% през януари до 402,7 млрд. долара, подкрепена от покачването на цените.

След нахлуването на Кремъл в Украйна през 2022 г., нарастващата стойност на златото донесе неочакван доход, сравним по размер с валутните активи на Русия, замразени в Европа.

Цената на златото достигна рекордно високо ниво от над 5595 долара за тройунция на 29 януари. Това е връхната точка на многогодишно покачване, което започна да прегрява, когато спекулативните купувачи се натрупаха през миналия месец. През следващите две сесии цената на златото спадна с около 13%.

Последна актуализация: 19:09 | 20.02.26 г.
Коментари

9
rate up comment 2 rate down comment 0
Aлexaндpo
преди 29 минути
До: promo, сори, ама няма кой да те разбере!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
8
rate up comment 4 rate down comment 1
promo
преди 1 час
Леле всички еничари под строй обедняват тъпотии , излагате се само
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
7
rate up comment 9 rate down comment 30
Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
До: Голямото-дърво Хехее, имат коюкото Италия. И всичко, което имат, стига за 6 месеца военен бюджет на САЩ, лримерно. Воймата струва на русбята 18 милиона долара на час и това е без обезщетвнията на посетителите а концерта на Кобзон. А колко дрруги разходи има. :))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 9 rate down comment 19
гъбко
преди 2 часа
Да не забравяме , че рассийското злато е под санкции на Г7 , ЕС , Великобритания и още няколко от развитите държави . Най-вероятно го продават под пазарните цени , както с петролът . Основни пазари на злато са Персийският залив , Индия , Поднебесната . За едните е важен житейски кич , за другите е бягство от валутата им ... :))) ... А приходът на северна нигерия ?! Ами изглежда като самостоятелна цифра огромен , но на фонЪТ на продъденият им бюджет от 341млрд , ако ще 100тона да продадЪТ !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 8 rate down comment 18
гъбко
преди 3 часа
Един тон злато е 32150 тройунции , сиреч продали са около 10 тона . На година в рассийката се добиват около 300 тона , доколкото ми е известно някакъв % (едноцифрен мисля) от добитото злато се предлага на държавата в лицето на националната им банка да се купува на производствена цена или много близка до нея . Са в рассийката производствената цена е височка напоследък заради санкции в минното оборудване , но все пак . Имат продават ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 11 rate down comment 31
Доктор_Проктор
преди 3 часа
Предполагам сега ще чуек как БВПто се е покачило, а санкциите помагат на руската икономика :)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 13 rate down comment 33
FireT
преди 3 часа
До: Голямото-дърво, я кажи сега колко имат. Че май си доста запознат с останалото количество в блатото.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 36 rate down comment 13
Голямото-дърво
преди 3 часа
Продават защото имат и имат много,а вие!? : )
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 14 rate down comment 34
Скъсана_Ушанка
преди 3 часа
Разшродават злато от резерва 3ти месец, че да финансират воймата, екстра ! Честито жуже, как ще закопае русната, до фалит! :))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още