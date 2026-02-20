Русия продаде 300 хил. тройунции злато на фона на рекордно високите цени

Руската централна банка продаде злато от резервите си през януари, възползвайки се от цените, които достигнаха по това време рекордно високи нива, съобщава Bloomberg.

Наличните данни, предоставени от регулатора, показват, че златните резерви на страната са намалели с 300 000 тройунции до 74,5 млн. тройунции. Продажбата бележи първото намаление на златните резерви на Русия от октомври насам.

Цените на златото достигнаха рекордно високи стойности през януари от около 4700 долара за тройунция. Това предполага, че продажбата на ценния метал би могла да подкрепи с около 1,4 млрд. долара бюджета, ако е била извършена по пазарни цени.

Централната банка на Русия започна да продава от своите кюлчета миналата година като част от така наречените огледални операции, свързани с продажбите на активи от Фонда за национално благосъстояние на Министерството на финансите. През първите два месеца на 2025 г. министерството изразходи 419 млрд. рубли (5,5 млрд. долара) от фонда, продавайки злато и чуждестранна валута, за да компенсира спада в приходите от петрол и газ на фона на нарастващия бюджетен дефицит.

Въпреки продажбата, стойността на руските златни резерви се е увеличила с 23% през януари до 402,7 млрд. долара, подкрепена от покачването на цените.

След нахлуването на Кремъл в Украйна през 2022 г., нарастващата стойност на златото донесе неочакван доход, сравним по размер с валутните активи на Русия, замразени в Европа.

Цената на златото достигна рекордно високо ниво от над 5595 долара за тройунция на 29 януари. Това е връхната точка на многогодишно покачване, което започна да прегрява, когато спекулативните купувачи се натрупаха през миналия месец. През следващите две сесии цената на златото спадна с около 13%.