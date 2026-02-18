Липсата на наличности и забавени доставки оскъпиха инвестиционните кюлчета злато

Голямото търсене и силният ръст в борсовите котировки стоят зад липсата на наличности и забавените доставки, особено при среброто и по-малките инвестиционни кюлчета злато. Този коментар направи доц. д-р Валентина Григорова-Генчева, директор „Злато и нумизматика“ в Първа инвестиционна банка, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

По думите ѝ тазгодишното изложение в Берлин World Money Fair 2026 е дало ясен сигнал за недостиг на благородни метали. Тя напомни, че освен като монетен форум, събитието е място за договаряне на количества и обсъждане на проблеми по веригата на доставки между рафинерии, търговци и инвеститори.

Доц. Григорова-Генчева посочи, че на форума се очертали ключови тенденции – забавени доставки на сребро и силно търсене на инвестиционно злато.

„Активността на централните банки продължава да бъде стабилизиращ фактор за цената“, обясни тя и прогнозира, че техните покупки ще продължат и ще бъдат „котвата, която стабилизира на много високо ниво борсовите фиксинги и цената на инвестиционното злато“.

Доц. Григорова-Генчева отбеляза, че при платината и паладия търсенето е значително по-малко спрямо инвестиционното злато и среброто въпреки влиянието на геополитическите фактори и санкциите. Според нея бумът при среброто е бил неочакван и спекулативен, движен основно от безналично търсене от Китай.

Валентина Григорова-Генчева смята, че в съвременната среда все по-често става дума за доверие към финансовите инструменти. Тя обясни, че физическото злато изисква дългосрочна стратегия и търпение, докато спекулативните движения често са краткосрочни. „Търпението е правилната политика за тези, които инвестират в физическо злато“, допълни тя.

По думите ѝ намесата на изкуствения интелект във формирането на инвестиционни стратегии вече оказва реално влияние върху пазара на благородни метали. „Мнозина, особено по-неопитни, се обръщат към различни платформи, които предлагат AI консултант при формирането на инвестиционните портфейли и при режима на покупки и продажби. Именно тези платформи бяха част от причината за резкия спад на цените в края на януари“, отбеляза експертът.

Доц. Григорова-Генчева очерта тенденция с подмладяване при инвеститорите в злато – по-рано те са били на възраст между 50 и 70 години, сега активната група в сделките с благородни метали е съставена от хора между 27 и 45 години.

Как навлизат ESG политиките при производството на злато в бизнеса с благородния метал? Защо производството на благородни метали е пример на кръгова икономика още от античността? Каква е връзката между една унция злато и покупателната способност? Само редки емисии монети с ограничен тираж ли търсят колекционерите? Какво се търгува на пазара? Само хедж срещу инфлация ли е златото? Защо расте потенциалът на среброто?

Материалът не е повод за инвестиционно решение!

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "В развитие" може да гледате тук.