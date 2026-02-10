Защо златото и среброто ще продължат да поскъпват?

Започва нов цикъл при металите, който обуславя нарастването на цените им. В дългосрочен план цената на златото, среброто, както и на медта и алуминия ще се повишава, тъй като тези метали са търсени в големи количества за производството на електромобили и компютри. Това коментира Кристиян Фезелов, риск анализатор в „Капман Асет Мениджмънт“, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

В момента подписани договори за доставки за първото тримесечие се отлагат за изпълнение за второто тримесечие. Недостигът е голям, а търсенето – огромно, отбеляза Фезелов. Според него в момента пазарите на злато и сребро търсят равновесната си точка – след дълбоката корекция се стигна до възстановяване, което покрива около 50% от пропадането. Това към момента съответства на цена на среброто от около 80 долара за тройунция и цена на златото от около 5000 долара за тройунция, посочи той.

„Резкият скок на среброто се дължи на натрупаните дефицити и на търсенето за производство и като актив убежище. Геополитическите сътресения в световен мащаб също се отразяват на цената на среброто, както и на златото“, посочи експертът.

По-слабият долар също влияе върху цените на благородните метали, коментира Фезелов. „Всяка фиатна валута има свойството да се обезценява. Въпреки че масата на фиатните пари се увеличава, покупателната им способност намалява и цената на металите се повишава с размера на обезценяването на валутата“, отбеляза той.

Гостът коментира, че политиката на по-слаб долар е следвана от години от различни правителства в САЩ. Става дума за лека изкуствена девалвация на долара спрямо фиатни валути като еврото и британския паунд с цел по-добри експортни възможности за американските компании и по-добра конкуренция на международния пазар.

„Европейските компании реализират по-трудно стоките си на международния пазар, тъй като са по-неконкурентоспособни от американските компании“, допълни още той.

Материалът има информативен характер и не е съвет за вземане на инвестиционно решение!

