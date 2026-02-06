Цените на златото и среброто - спекулативният натиск измества фундаментите

Цените на златото и среброто преминават през най-резките си колебания от десетилетия, движени основно от спекулативни капитали. Волатилността при златото достига 17-годишен връх, а при среброто се наблюдават исторически сривове и рязко възстановяване. Това коментира Веселин Димитров, младши портфолио мениджър в "Експат Асет Мениджмънт", в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Цените на златото и среброто се движат в екстремни амплитуди. Златото достигна исторически връх от 5600 долара за тройунция, след което за три дни потъна с близо 1000 долара. Тези движения вече са далеч от фундаментите и се дължат основно на спекулативни инвеститори, отбеляза Димитров.

По думите му последният месец ясно показва, че краткосрочните капитали доминират пазара и изместват традиционните фактори.

Той подчерта, че златото все още има подкрепа от централните банки, докато при среброто липсват институционални купувачи, което прави метала по-уязвим към резки разпродажби.

Според Димитров най-сериозната волатилност идва от китайските пазари. „В Китай се наблюдава огромен интерес към фючърсите на злато и сребро, а обемите там надминават западните борси“, подчерта той.

Волатилността при валутите също влияе върху ценните метали. Опциите за големи движения на долара са на най-високо ниво от април 2025 г., когато бяха обявени нови мита. „Светът преминава от глобализация към деглобализация и доверието между държавите е нарушено“, коментира Димитров. И допълни, че това кара инвеститорите да се подготвят за екстремни сценарии, което допълнително разклаща пазарите.

Според Димитров последната седмица е показала, че златото не изпълнява традиционната си роля. „Видяхме спадове от 10 до 15 процента за дни, което поставя под въпрос статута му на актив убежище“, подчерта той.

Димитров смята, че златото вероятно е достигнало временно връх около 5500 долара и ще се движи в по-тесен диапазон. „Среброто по-скоро няма да види скоро нов исторически връх, тъй като предишният беше резултат и от технически фактори“, уточни той.

Разговорът не е препоръка за инвестиционно решение!

