Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Цените на златото и среброто - спекулативният натиск измества фундаментите

Златото показва по-стабилен фундамент от среброто в период на спекулации, коментира Веселин Димитров, "Експат Асет Мениджмънт"

12:01 | 06.02.26 г. 23
Снимка: Bloomberg
Цените на златото и среброто преминават през най-резките си колебания от десетилетия, движени основно от спекулативни капитали. Волатилността при златото достига 17-годишен връх, а при среброто се наблюдават исторически сривове и рязко възстановяване. Това коментира Веселин Димитров, младши портфолио мениджър в "Експат Асет Мениджмънт", в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Цените на златото и среброто се движат в екстремни амплитуди. Златото достигна исторически връх от 5600 долара за тройунция, след което за три дни потъна с близо 1000 долара. Тези движения вече са далеч от фундаментите и се дължат основно на спекулативни инвеститори, отбеляза Димитров.

По думите му последният месец ясно показва, че краткосрочните капитали доминират пазара и изместват традиционните фактори.

Той подчерта, че златото все още има подкрепа от централните банки, докато при среброто липсват институционални купувачи, което прави метала по-уязвим към резки разпродажби.

Според Димитров най-сериозната волатилност идва от китайските пазари. „В Китай се наблюдава огромен интерес към фючърсите на злато и сребро, а обемите там надминават западните борси“, подчерта той. 

Волатилността при валутите също влияе върху ценните метали. Опциите за големи движения на долара са на най-високо ниво от април 2025 г., когато бяха обявени нови мита. „Светът преминава от глобализация към деглобализация и доверието между държавите е нарушено“, коментира Димитров. И допълни, че това кара инвеститорите да се подготвят за екстремни сценарии, което допълнително разклаща пазарите.

Според Димитров последната седмица е показала, че златото не изпълнява традиционната си роля. „Видяхме спадове от 10 до 15 процента за дни, което поставя под въпрос статута му на актив убежище“, подчерта той.

Димитров смята, че златото вероятно е достигнало временно връх около 5500 долара и ще се движи в по-тесен диапазон. „Среброто по-скоро няма да види скоро нов исторически връх, тъй като предишният беше резултат и от технически фактори“, уточни той.

Разговорът не е препоръка за инвестиционно решение! 

Вижте целия разговор във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.

цена на златото Бизнес старт пазари
Коментари

Един Българин
преди 6 минути
До: Az_Kocho Всеки има право да избира стратегия. Тръмп, голяма част от американската преса и съответно които я четем знаехме най-вероятната номинация (99%, защото все пак Тръмп си е Тръмп) и за нас не беше никаква изненада (всеки може да провери статии, като след средата на декември са много). За бившата посланичка, която очерни България като си позволи да открадне козметика от летището във Варшава не искам да коментирам колко бих вярвал на такъв човек, но "всеки сам си преценя" източниците.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
22
rate up comment 4 rate down comment 0
Az_Kocho
преди 35 минути
До: Един Българин....Абсолютно съм съгласен че следя само официалната информация. Защото просто не виждам българин който да е в кухнята на американската политика. Дори Елена Поптодорова не си позволява да твърди че е толкова вътре. Но щом ти си, е няма да споря с теб, явно знаеш неща които и Тръмп не знае. Както казваш ти ще поживеем и ще видим, съгласен съм с тази трактовка....
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
21
rate up comment 5 rate down comment 4
Един Българин
преди 46 минути
До: Az_Kocho Вие си следете ОФИЦИАЛНИТЕ информации, а аз ще работя с неофициални, при положение че се сбъдват ОФИЦИАЛНО след три месеца. Какви са му били вижданията преди 16 години при тогавашните условия и сега мисля е несериозно да сравняваме, но вие си ги сравнявайте. Нещо повече - твърди се че не е избран случайно, а именно заради еволюция в подхода му. Каква ще бъде политиката му ще видим. За сега знаем какви са текущите желания на ментора му и че състоянието е следствие на временни фактори
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
20
rate up comment 5 rate down comment 2
Az_Kocho
преди 1 час
До: Един Българин... Никога няма само една причина за да падне един самолет. Винаги има набор от грешки и причини това да се случи. Отново, провери датата и часа на ОФИЦИАЛНАТА номинация на Уорш от Тръмп а след това съпостави с датата и часа на срива на златото и среброто.. Както казах причините са много но спускът беше това. Силен долар = обезценка на златото. Прочети историята на Уорш както и защо подаде оставка от Фед мисля.беше през 2010
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
19
rate up comment 8 rate down comment 2
Az_Kocho
преди 1 час
До: Aлexaндpo...Ами да ти кажа като чета едно и същи лупости и лъжи от едни и същи хора някак ми идва отвътре да взема па да ги изложа хахаха
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
18
rate up comment 6 rate down comment 2
Az_Kocho
преди 1 час
До: Скъсана_Ушанка...съжалявам че те дразни моя правопис, но отсега натам ще започна да поправям твоите грешки, до сега не смятах че е необходимо защото не сме на конференция в в един обикновен чат. Като начало да те питам правиш ли разлика между компетенция и компетентност.? Защото ми се струва че не използваш правилната дума в съответния израз! А ми поправяш правописните грешки. Също така ти изобщо не си наясно с пазарите икономиката и банковото дело. Защо не си гледаш българската филология?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
17
rate up comment 10 rate down comment 5
Един Българин
преди 1 час
До: Az_Kocho Нека да коментираме ако четем и осмисляме какво пише, като например думата "КОЛЕБЛИВО". Октомври 25 имаше 10% спад, но тенденцията беше и все още е нагоре и пак Тръмп беше президент. Сега търся да купя на 4400$ връх, но уви няма продавачи :). Кандидатът на Тръмп беше ясен от месеци. Ясно е че има изненадани, но който не може да мисли... По-скоро проблемите са с възвръщаемостта от ИИ и инвестициите там, както и опциите на ДЖ.П. Морган, които финтираха ИИ да продава. Това не е вечно.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
16
rate up comment 3 rate down comment 11
Скъсана_Ушанка
преди 1 час
До: менте Aлexaндpo, я и ментето копейник се появи. :) с избила пяна от унижения, търси посестрими... хахааа
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
15
rate up comment 7 rate down comment 4
Aлexaндpo
преди 1 час
До: Az_Kocho, Кочо, Кочо. Кога ще спреш? Не виждаш ли, колко им е ограничен хардуера? Не само на тоз съсан х**, а и другите му посестрими
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
14
rate up comment 4 rate down comment 15
Скъсана_Ушанка
преди 1 час
Кочо Монолога, първо се научи как се пише колаПс, сЪмнЕмбул, препинателни знаци и тн. , после се плюнчи. Не може да пише, тръгнало оценки да дава. :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
