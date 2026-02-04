Какво ни казва историята за бъдещето на цената на златото

Златото преживя 12 шеметни месеца, поскъпвайки с 66% в рамките на 2025 г. и продължавайки тенденцията и в началото на 2026 г. Геополитическото напрежение, непредсказуемите търговски политики и притесненията за независимостта на Федералния резерв на САЩ подкрепиха цените, пише CNBC.

В петък бичата серия обаче се препъна, като златото поевтиня с почти 10%, а напрежението покоси и други благородни метали като среброто, паладия и платината. Причината беше решението на Доналд Тръмп да номинира за управител на централната банка Кевин Уорш.

Но на фона на зародилата се волатилност мнозина пазарни наблюдатели посочват, че продължават да виждат възходяща тенденция за златото. Според тях пониженията от миналата седмица са само временно отдръпване, а не края на бичия пазар. В сряда златото поскъпва с над 2% и отново е над прага от 5 хил. долара за тройунция.

По думите на инвестиционния директор на AJ Bell Ръс Молд металът е в разгара на третата си голяма бича серия от 1971 г. насам, като отбелязва, че и двете предишни такива са записвали няколко големи отстъпления на цените.

В рамките на бичия пазар от 1971 г. до 1980 г. – който започна с изтеглянето на щатския долар от златния стандарт дело на президента Ричард Никсън и беше последвано от нарастващ дефицит на САЩ, петролни шокове и рязко покачване на инфлацията – златото се изстреля от 35 долара за тройунция до 835 долара по време на пика си през 1980 г., каза Молд.

През този период цените на златото също така паднаха многократно, като най-дългата „корекция“ продължи 105 дни, а най-рязката доведе до спад на цената от 19,4%, според данни на AJ Bell и LSEG.

Но след период на „хибернация“ златото поде нова бича серия през 2001 г., извоювайки си подкрепата на „ново поколение инвеститори, които търсят убежище от твърде разхлабената парична политика, която последва пукането на… телеком балона и след това Голямата финансова криза от 2007-2009 г.“, посочва още Молд.

По време на поскъпването от 2001-2011 г. данните на AJ Bell показват, че е имало пет корекции на цените, всяка от които води до спад до 16%. Настоящата серия, която според експерта е започнала още през 2015 г., е имала пет корекции преди петъчната.

Според Жорж Шевеле, портфолио мениджър в отдела за природни ресурси към Ninety One, факторите, които исторически подкрепят златото, остават в сила.

„От историческа перспектива настоящата сила на златото изглежда по-консистентна със средата в края на цикъла, отколкото с ранните етапи на спекулативно рали“, посочва той пред CNBC.

„Значителна разлика в този цикъл е мащабът и постоянството на търсенето от централните банки, което стана по-важен двигател за пазара, отколкото по време на предишните епизоди“, допълва той, като според него това придава степен на структурна подкрепа, липсваща исторически по време на сходни етапи в цикъла.

Нетните покупки на злато от централните банки са намалели до 328 тона през 2025 г. от 345 тона през предходната, според данни от Световния съвет по златото. Но за Шевеле по-широкият фон ще продължи да трупа инерция при златото.

„Гледайки напред, историята показва, че златото може да продължи да е устойчиво дори през периоди на волатилност“, отбелязва още.

Според стратези на Barclays обаче предишните цикли на златото показват, че „разминаванията със справедливата стойност може да продължат с години“, посочват те в бележка.

От UBS коментират, че бичите пазари на златото „не свършват, защото страховете изчезват или цените стават твърде високи – те приключват, когато централните банки установяват своята надеждност и се обръщат към нови режими на парична политика“

„По време на предишни ценови цикли – 70-те, началото на 21. век и след 2020 г. – цената на златото обикновено нараства, когато инвеститорите се съмняват в способността на ръководството на Фед да поддържа реалната стойност на долара“, посочват още от UBS в анализ. „Цените падат обратно, когато доверието е частично възстановено, но бичите цикли приключват само когато пълното доверие е възстановено“, допълват още от кредитора.

Американският доларов индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница конкурентни валути, е намалял с над 10% през последната година на фона на притесненията за независимостта на американската централна банка и безпрецедентната смесица от политики от Белия дом. Златото е „в средата към края на настоящия бичи пазар, придвижвайки се от постоянна траектория в посока нагоре към такава, която достига нови върхове, но с междинни понижения от 5-8%“, посочва екипът на UBS.

Банката прогнозира, че златото ще стигне цена от 6200 долара за тройунция до следващия месец, преди да поевтинее до 5900 долара до края на годината.

(Със съкращения)