Златото и среброто се съживяват след няколкодневна криза на цените

Цените на златото и среброто се съживяват и поемат нагоре с нова сила след последните дни на разпродажби, които сложиха внезапна спирачка на рекордното им рали.

Минути преди 11:30 ч. българско време спот цената на златото достига 4900 долара за тройунция, което е ръст от 5,1%. Повишението следва поевтиняването от края на миналата седмица, като в петък благородният метал записа най-стръмния си ценови спад от над десетилетие, съобщава Bloomberg.

Спот цената на среброто се качва с 8,8% до 86,28 долара за тройунция.

Спот цената на златото. Графика: Bloomberg LP

Благородните метали се отдръпнаха от рекордно високите си ценови нива след поредица от предупреждения от пазарни наблюдатели, че поскъпването, особено на среброто, е било твърде голямо и твърде бързо. Преди това покачването на цените на металите беше подкрепено от подновените опасения относно геополитически катаклизми, обезценяване на американската валута и заплахи за независимостта на Федералния резерв.

„Основите, които подкрепят златото днес, са до голяма степен непроменени спрямо тези, които преобладаваха преди корекцията“, посочва Ахмад Асири, пазарен стратег в Pepperstone Group Ltd., имайки предвид геополитическите рискове, т. нар. търговия на обезценяването и ролята на златото като диверсификатор в портфейлите.

„Въпреки това волатилността вероятно ще остане повишена в близко бъдеще, тъй като пазарите продължават да се справят с неотдавнашните смущения“, добавя той.

Някои банки дадоха подкрепа на цените на златото. Сред тях е и Deutsche Bank, която заяви в понеделник, че потвърждава прогнозата си за поскъпване на златото до 6000 долара за тройунция.

Индексът за 14-дневната относителна сила на златото – един от показателите за това дали даден актив се приема за свръхкупен или свръхпродаден – беше на ниво от 54 пункта във вторник. Миналата сряда показанието надхвърли 90 пункта, далеч над нивото от 70 пункта, което може да е сигнал, че печалбите са били твърде бързи и може да се обърнат в даден момент.

Това до каква степен китайските инвеститори се възползват от по-ниските цени, за да купуват, ще играе роля при определянето на посоката на пазара. Миналия уикенд купувачи се стичаха към най-големия пазар за кюлчета в страната в Шънджън, за да се запасят с благородния метал преди Китайската нова година. Пазарите в страната ще бъдат затворени за малко повече от седмица от 16 февруари нататък по повод празника. Междувременно големите държавни банки в страната затягат контрола върху инвестициите в злато, за да управляват волатилността.

„Както бурната разпродажба, така и също толкова рязкото възстановяване подчертават свръхчувствителния пазар, воден от внезапни, предизвикани от [новинарски] заглавия емоции, а не от ясна посока, запазвайки острата и неудобна волатилност като краткосрочна норма“, посочва Хебе Чен, анализатор във Vantage Markets в Мелбърн.

Инвеститорите следят и Иран, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите за нова ядрена сделка могат да се проведат през следващите дни. Евентуален пробив може да намали част от привлекателността на златото като убежище и да окаже натиск върху цените.