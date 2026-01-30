Златото и среброто отстъпиха от върховете, но вървят към най-резкия месечен ръст от 1980 г.

Златото и среброто записват най-големия си спад от години в рязък обрат на силния ръст, който повиши цените до исторически върхове, пише Bloomberg.

Цената на златото се понижава със 7,07% до под 5000 долара за тройунция - 4992 долара към 18,50 ч. българско време, а цената на среброто спада с 20% до под сто долара за тройунция – 92,96 долара, а по-широките пазари на метали бяха обхванати от разпродажби. Цената на медта отбелязва понижение от почти 4% в Лондон, след като премина прага от 14 хил. долара за тон за първи път в четвъртък, в най-големия си еднодневен ръст от 2008 г. насам.

Вълната от търсене на ценни метали от инвеститори през последната година доведе до рекорд след рекорд, разтърси опитни трейдъри и предизвика изключителна нестабилност на цените. Тази тенденция се ускори през януари, тъй като инвеститорите се насочиха към доказани във времето убежища поради притеснения за обезценяване на валутата и независимостта на Федералния резерв, търговските войни и геополитическото напрежение.

Златото и среброто се насочват към значителни месечни ръстове, но разпродажбите в петък са най-голямото сътресение на ралито от сходен спад през октомври 2025 г. Те бяха предизвикани от възстановяването на долара след съобщението, че администрацията на Тръмп се готви да номинира Кевин Уорш за председател на Фед. Новината вече е потвърдена. Силният ръст на американската валута подкопа нагласите сред инвеститорите, които купуваха метали, след като президентът даде сигнал, че няма нищо против да позволи на долара да отслабва.

Сривът в петък води до пауза в рекордния ръст на ценните метали. Графика: Bloomberg LP

Вече се очакваше, че ценните метали ще преживеят крайни колебания, тъй като нарастващите цени и волатилността подложиха на натиск рисковите модели и балансите на трайдърите. Рекордната вълна от покупки на кол опции – договори, които дават на притежателите правото да купуват на предварително определена цена, също „механично засили възходящата динамика на цените“, коментира Goldman Sachs Group в бележка, тъй като продавачите на опциите хеджираха експозицията си към покачващите се цени, като направиха повече покупки.

Спадът на цената на златото може би е бил ускорен от т. нар. гама свиване. При него търговците, които имат къси опции, трябва да купуват повече фючърси или акции в случая на борсово търгуваните фондове, обезпечени със злато, когато цените се повишават над нивата на големите притежавани опции, и да продават, когато цените спадат под тези нива, за да поддържат баланса в портфейлите си. За SPDR Gold Shares ETF имаше големи позиции, изтичащи в петък, на 465 и 455 долара, докато на Comex значителни опции за март и април бяха нива от 5300,5200 и 5100 долара.

Въпреки спада златото все още е нагоре с около 18% през януари и е напът да запише един от най-резките си месечни ръстове от 1980 г. насам. Скокът на среброто беше главозамайващ, като белият метал е поскъпнал с над 40% от началото на тази година.

Степента на корекцията „показва, че пазарните участници просто са чакали възможност да реализират печалби след бързото покачване на цените“, коментират анализатори от Commerzbank в бележка в петък. Все пак, въпреки че слуховете за назначаването на Уорш може да са предизвикали спада, има висока вероятност Фед „да окаже натиск поне до известна степен и да понижи лихвените проценти повече от очакванията на пазара в момента“, допълва Commerzbank.

Междувременно опасността от ново спиране на работата на федералното правителство беше предотвратена, след като Тръмп и демократите в Сената постигнаха колебливо споразумение. Белият дом продължава да преговаря с демократите за въвеждане на нови ограничения за операциите срещу имиграцията, които предизвикаха национално възмущение.