Цената на медта над 14 хил. долара за тон създава дилема за инвеститорите

Силният ръст на цената на медта до над 14 хил. долара за тон в четвъртък изправя инвеститорите пред трудното решение дали да продължат да следват възходящата тенденция на пазара, или не, пише Ройтерс.

Цената на медта на Лондонската борса за метали нарасна с 11% до рекордните 14 527,50 долара за тон в силен ръст, подкрепен от спекуланти, а инерцията предизвика още по-голям ръст на покупките.

Това е най-големият еднодневен ръст на цената на медта на лондонската борса от ноември 2008 г., което според трейдърите се дължи на покриване на къси позиции.

„Мечи“ настроените инвеститори бяха изненадани

„Мечи“ настроените инвеститори бяха изненадани, като очакваха отстъпление след предупрежденията, че високите цени не са устойчиви поради големите запаси и слабото физическо търсене.

Много фондове остават „бичи“ настроени и търсят физически активи, за да компенсират по-слабия долар и геополитическото напрежение.

За разлика от златото обаче, което също достигна рекордни върхове, медта зависи от индустриалното търсене, което вече започна да намалява поради завишените цени. Някои институционални инвеститори също вероятно ще се оттеглят, като оставят по-ограничен пазар, податлив на нестабилност.

„Когато пазарът расте експоненциално, много банки започват да се оттеглят поради търпимостта им към риска. Волатилността просто прави търговията изключително трудна“, коментира Дан Смит, управляващ директор в Commodity Market Analytics.

„Бих бил доста притеснен за това накъде ще поемем в краткосрочен план. Търсенето ще бъде нарушено и това подсказва, че растежът не е много устойчив“, допълва той.

Физическото търсене е слабо в Китай

Във водещия потребител на метали Китай, където спекулантите са начело на силния ръст, търсенето на физическия метал е слабо.

Цената, която китайските потребители плащат на спот пазара, спадна до отстъпка от 170 юана за тон спрямо фючърсната цена на Шанхайската фючърсна борса, която също достигна рекордни нива.

За сравнение , на 15 януари те плащаха премия от 200 юана.

„Не смятам, че 14 хил. долара е устойчива цена на този етап и макар че никога не знаем колко висока може да стане, смятам, че предстои корекция“, отбелязва източник сред трейдърите, пожелал да остане анонимен.

Предстоящите почивни дни в Китай за Лунната нова година може да са катализаторът за корекция, казва Алистар Мънро, старши стратег по основните метали в компанията Marex.

Сегашната траектория на пазара може да се сравнява с тази през 2004-2006 г., когато Китай купуваше мед като част от стремежа си към индустриализация, коментира той в бележка.

„Тогава видяхме сходни движения, които доведоха до отстъпление на 6 февруари 2006 г. В такъв случай ще преминем края на месеца и тези парични потоци и след това ще направим пауза“, допълва Мънро.

За Китайската нова година Шанхайската фючърсна борса няма да има вечерна сесия на 13 февруари и ще остане затворена до 24 февруари.