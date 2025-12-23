Цената на медта за първи път достигна 12 хил. долара за тон*

Цената на медта достигна нов исторически връх от над 12 хил. долара за тон, а сериозни прекъсвания в работата на мини и нарушения, свързани с търговската политика на американския президент Доналд Тръмп, насочват ключовия индустриален метал към най-голямото му годишно поскъпване от 2009 г. насам, предава Bloomberg.

Така във вторник медта поскъпна с 1% до 12 044 долара за тон на Лондонската борса за метали (LME), продължавайки подема, който повиши цената на метала с повече от една трета от началото на годината. Към 15:25 ч. българско време индустриалният метал се търгува с ръст от 0,37% на ниво от 11 925 долара за тон.

Възможността Тръмп да наложи мита върху вноса на метала е основен фактор за поскъпването, като рязкото увеличение на вноса в САЩ през годината въвлече производителите в други части на света в наддаване, за да запазят доставки.

Въздействието върху глобалните търговски потоци е толкова силно, че цените продължават да растат, въпреки че реалното потребление в Китай – страната, която консумира около половината от световната мед - бързо се влошава. Инвеститорите често възприемат медта като барометър за глобалната индустриална активност, но забавянето в Китай почти не успя да спре подема. Все повече се очаква цените да продължат да се покачват, тъй като търговците изпращат още по-големи обеми мед към САЩ, за да изпреварят евентуални налози.

Има и сериозни сътресения от страна на предлагането, като прекъсвания в мини в Северна и Южна Америка, Африка и Азия доведоха до предупреждения, че пазарът е на ръба на значителен дефицит, който дава допълнителен тласък на ралито. Deutsche Bank предупреждава, че добивът на най-големите компании в сектора ще спадне с 3% тази година и може да намалее отново през 2026 г.

Макар глобалните запаси засега да са достатъчни, анализаторите от Morgan Stanley предупреждават, че световният пазар на мед ще се сблъска с най-тежкия си дефицит от над 20 години още догодина. Банката очаква търсенето да надхвърли предлагането с около 600 хил. тона през следващата година, като недостигът ще се задълбочава след това.

Рисковете от страна на предлагането тежат върху медната индустрия от години и заемат централно място в оптимистичните прогнози на банки и инвеститори, заедно с очакваното нарастване на употребата в бързоразвиващи се сектори като производство на електромобили, възобновяема енергия и изкуствен интелект (AI). Според Citigroup цените може да стигнат 15 хил. долара в оптимистичен сценарий, при който отслабващият долар и пониженията на лихвените проценти в САЩ допълнително повишат привлекателността на медта.