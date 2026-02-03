Инвеститорите ще продължат да предпочитат златото пред биткойна и причината може да е Китай

Възможността Кевин Уорш да е следващият председател на Федералния резерв може би е отслабила апетита на онези, които търгуват в пика на ценовото вълнение. Но това, което остава непроменено, е любопитството на инвеститорския свят към алтернативни активи. Инвеститорите ще продължат да изоставят биткойна в полза на златото, докато се предпазват от инфлационни рискове, пише колумнистката на Bloomberg Шули Рен.

От последните ценови движения става ясно, че както биткойнът, така и златото са продукти на международните условия на ликвидност. След като се появи новината, че Уорш, най-строгият по отношение на лихвите в краткия списък с кандидати, е готов да оглави Федералния резерв, златото преживя най-лошия си ден от повече от четири десетилетия в петък и продължи да поевтинява до вторник, когато налице е поскъпване. Цената на биткойна пък падна под 75 хил. долара, флиртувайки с най-ниските си нива от идването на Доналд Тръмп на власт.

Но има ключова разлика между двата актива. През януари златото поскъпна, а стойността на биткойнът се срина, докато международните инвеститори търсеха алтернативи на щатския долар и американския дълг. Наративът, че „цифровото злато“ може да се наложи като алтернативна резервна валута, изобщо не се оправда.

Съотношението на цените на биткойна и златото. Графика: Bloomberg LP

Защо златото се представяше по-добре от биткойна? Според Майкъл Хауъл от GL Indexes едната теория е, че докато Федералният резерв има по-голямо влияние върху криптовалутите, Китайската централна банка диктува накъде се насочва златото. Както Хауъл посочва, не цялата ликвидност е еднаква – произхода и циркулацията имат специфични ефекти за отделните активи.

По-просто казано, в Китай също има търговия на обезценяването. И тъй като не могат да купуват криптовалути, китайските домакинства трябва да купуват злато, за да не ерозират спестяванията им.

По някои показатели условията за ликвидност в Китай са дори по-лесни. Паричното предлагане нараства с над 8%, което е доста над равнището в САЩ. В резултат на това пестеливите домакинства в Китай са свидетели на срив в лихвените проценти по депозитите. Ако 5-годишен срочен депозит можеше да донесе до 5,3% лихва през 2021 г., днес бихте имали късмет да получите 2%. Не е изненадващо тогава, че китайските домакинства купуват злато, което не генерира доход.

В бъдеще това разминаване в условията на ликвидност може да стане още по-голямо. Докато Пекин се стреми да стимулира забавящата се икономика, много публичната критика на Уорш към разширяването на баланса на Фед в миналото поражда опасения, че той може да накара централната банка да го свие, повишавайки разходите по заемите в САЩ.

С настъпването на 2026 г. милиони китайци ще трябва да помислят как да защитят състоянието си. Банките намалиха лихвените си проценти по депозитите седем пъти от 2021 г. насам, за да защитят маржовете на печалба, а тази година идват падежите за трилиони юани на продукти с по-висока доходност. Ако част от тези пари се окажат в злато, резките разпродажби на благородния метал през последните няколко дни ще бъдат само здравословна корекция, а не структурен спад. Същото обаче не може да се каже за биткойна.

Ето иронията за онези, които вярват в търговията на обезценяването. Мнозина са загубили вяра в традиционните валути убежища, възмущавайки се от безотговорното фискално заемане и безкрайното количествено облекчаване. Но дори когато търсят нетрадиционни инвестиции, те все пак трябва да следват традиционния паричен път. Не могат да се отърсят от силата на привличането.

В този случай Китай е мястото, където се печатат много нови пари, а златото, което централната банка жадно купува от руската инвазия в Украйна през 2022 г. насам, се очертава като най-добрата алтернатива за оспорването на статута на долара като резервна валута. Що се отнася до биткойна, настъпи сурова зима, завършва Рен.