Съкровището на криптогиганта Tether в швейцарски бункер разтърси пазара на злато

В Швейцария има приблизително 370 хил. ядрени бункера, останали в наследство от Студената война, които сега рядко се използват. Един от тях обаче е център на засилена активност.

Всяка седмица повече от тон злато се внася в хранилището с висока степен на сигурност, което е собственост на криптогиганта Tether Holdings. В момента то е най-голямото известно място за съхранение на злато в света извън хранилищата на банките и националните трезори.

През последната година Tether тихомълком се превърна в един от най-големите играчи на световния пазар на злато – въплъщение на срещата на между двата свята на криптовалутите и благородния метал, чието споделено недоверие към държавния дълг е основен фактор за невижданото досега поскъпване до 5100 долара за тройунция.

И все пак сравнително малко се знае за механизма на работа на компанията или стратегията ѝ за златото. Така когато двама от най-високопоставените трейдъри на благородния метал напуснаха банката за кюлчета HSBC Holdings Plc миналата година, индустрията започна да обсъжда накъде ще се насочат, като малцина предположиха вярно, че отговорът е Tether.

В интервю за Bloomberg главният изпълнителен директор Паоло Ардойно описа ролята на компанията на пазара на злато като подобна на тази на централна банка. Той също така направи прогноза, че геополитическите съперници на Вашингтон ще пуснат на пазара алтернатива на долара, обезпечена със злато. Ардойно също така заяви, че компанията планира да продължи да инвестира огромните си печалби в благородния метал, като същевременно започне да се конкурира с банките в търговията с него.

„Скоро ще се превърнем в една от най-големите, да кажем, златни централни банки в света“, каза той.

Паоло Ардойно. Снимка: Suhaimi Abdullah/Bloomberg

И дори в тези исторически за пазара на злато времена, активността на Tether се откроява.

Според изчисления на Bloomberg компанията бързо е увеличила покупките си, сдобивайки се с над 70 тона злато през миналата година за своите резерви и собствения си златен стейбълкойн. Това е повече от отчетеното от почти всяка отделна централна банка: само Полша, която добави 102 тона към резервите си, е направила по-големи декларирани покупки. Това е и повече от закупеното от която и да е друга банка, като изключение са само трите най-големи борсово търгувани фонда, които представляват колективната дейност на десетки хиляди индивидуални трейдъри и инвеститори.

Компанията държи около 140 тона злато, според Ардойно, повечето от които са нейни собствени резерви, заедно със златните кюлчета, обезпечаващи собствения ѝ златен токен. Това количество метал е на стойност приблизително 23 млрд. долара, най-голямото известно „златно съкровище“ извън обемите, държани от централни банки, ETF-и и търговски банки, чиито трезори са в основата на дейността на водещите центрове за търговия.

И обемите продължават да растат: според Ардойно Tether е купувал с темп от около един до два тона седмично и възнамерява да продължи да го прави „със сигурност през следващите няколко месеца“.

„След това, разбира се, въз основа на пазара, ще решим, но да - мисля, че ще продължим в тази посока“, добавя 41-годишният италианец.

На въпроса дали Tether може да намали покупките си на злато, Ардойно отговори, че е възможно, но оценка ще се прави на тримесечна база.

Стойността на притежаваните от Tether златни резерви (горе) и делът на златото от резервите като цяло (долу). Графика: Bloomberg LP

Tether изкарва пари от своя доларов стейбълкойн – водещ в сектора със своите монети за 186 млрд. долара в обращение. Компанията взема американски долари срещу своя USDT токен и ги инвестира в държавни ценни книжа и други активи като злато.

Притежаването на метала е от ключово значение, казва Ардойно. Това важи до такава степен, че компанията е предприела необичайната стъпка да съхранява кюлчетата си сама в бивш ядрен бункер в Швейцария, охраняван от няколко реда дебели стоманени врати. „Мястото е тип Джеймс Бонд“, посочва Ардойно, добавяйки: „Направо лудост“.

Потайният характер на пазара на злато означава, че макар да е лесно да се опишат основните двигатели на инвестициите, то може да е по-трудно да се посочи кой точно стои зад покупките. Китай например официално съобщава за купени едва 27 тона миналата година, но според мнозина трейдъри обемът е много по-голям.

Мащабът на оповестените покупки на Tether е такъв, че някои пазарни наблюдатели посочват ролята им в промяната на световните цени. Покупките вероятно са допринесли за покачването на цените на златото с 65% миналата година, посочват анализатори от Jefferies Financial Group в бележка, описвайки Tether като „значителен нов купувач“, който „би могъл да стимулира устойчивото търсене на злато“.

Въпреки това Tether образува само малка част от много по-голямото вълнение на инвеститорите по отношение на златото, като централните банки и инвеститорите в ETF-и общо са купили над 1500 тона от метала.

Покупките на Tether оказват влияние върху цената, но бяха само малка част от причината за грандиозното поскъпване на златото, казва Джон Рийд, главен стратег на Световния съвет по златото. Те са били компонент от покачването на стойността, но не и цялата причина, категоричен е той.

