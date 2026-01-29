Анализатор: Пазарът на злато не е лишен от капани въпреки еуфорията от рекордите в цената

Въпреки еуфорията от рекордните нива на златото пазарът не е лишен от капани. Основните рискови фактори, за които инвеститорите трябва да следят през 2026 г., включват инфлационния натиск и лихвената политика в САЩ. Това коментира Иван Георгиев, дилър в "Топ Голд", в предаването "Бизнес старт" Bloomberg TV Bulgaria.

Златото продължава своя исторически поход, преминавайки психологическата граница от 5500 долара за тройунция.

„Ако политиките на Тръмп доведат до рязко ускоряване на инфлацията, Фед може да бъде принуден да поддържа лихвите високи по-дълго от очакваното – фактор, който исторически създава насрещен вятър за нелихвоносните активи като златото“, посочи анализаторът.

Волатилността на пазара също е голям риск, като в момента достига до много сериозни нива, коментира Георгиев. Търговските конфликти (включително скорошните заплахи за мита върху европейски стоки) могат да предизвикат краткосрочни разпродажби на ликвидни активи за покриване на маржин изисквания в други сектори.

На този фон централните банки продължават да купуват злато, като огромният апетит на регулаторите в Китай и Индия е основен стълб на цената, но всяко забавяне в техните темпове на изкупуване би създало вакуум в търсенето, допълни Георгиев. Той цитира проучвания, според които тенденцията ще продължи без забавяне, което дава стабилна основа за благородния метал.

Среброто през 2026 г. показва признаци на изпреварващ ръст спрямо „големия си брат“. С ръст от над 50% в рамките на няколко месеца индустриалното търсене, съчетано с инвестиционния интерес, превръща среброто в задължителен компонент за диверсификация, коментира още Георгиев.

Той заяви, че инвеститорите трябва да останат бдителни за рисковете при благородните метали – при активи, достигнали исторически върхове, границата между стратегическото хеджиране и спекулативния балон често се размива.

