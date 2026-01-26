Какво означава историческият ръст в цената на златото за инвеститорите на дребно?

Историческият ръст в цената на златото показва растеж, наподобяващ вертикална линия, което не е характерно или нормално за пазарите. В такава ситуация е най-трудно и опасно да се търгува. Докато не видим пренаписване на целия глобален ред, златото няма да спре да върви нагоре. Това каза Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в „Елана Трейдинг“, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Златото премина бариерата от 5000 долара за тройунция, което е най-силният сигнал за геополитическите рискове. По думите му всяко едно изказване, свързано със санкции, мита или друг вид напрежение, води до интерес към търсенето на благородните метали. Вече виждаме изключително силен интерес към среброто и платината, което е по-скоро реализация на тези дългосрочни фактори сред масовия инвеститор.

„Това, разбира се, не означава, че такива ръстове не могат да бъдат прекъснати. Големите играчи, които са купували ниско, могат да се възползват от тази „превъзбуда на пазара“, коментира гостът.

Според събеседника централните банки не са спекулант, но за масовия инвеститор това е включване във финалния етап на растеж и тук винаги можем да говорим за големия риск, каза Цачев. Той допълни, че пазарът има фундамент, но е скочил прекалено бързо. А една такава фаза е рискова и винаги може да доведе до сериозни спадове, което е част от дългосрочния растеж.

Зад растежа на златото и други активи стои идеята, че доларът се обезценява, обясни Цачев. Това се подкрепя от растежа на държавните дългове и дефицити. Ключовото е, че този процес няма да се ускори рязко, но все още не ни показва как тези страхове ще се пренесат към малките инвеститори.

"Виждаме как разликата между потребителите в САЩ става все по-голяма. Тези, които имат активи, печелят и стават по-богати, но другата половина от населението се движи надолу. През 2026 година тази ножица ще продължи да се разширява", заяви Цачев.

Разговорът не е съвет за вземане на инвестиционно решение!

