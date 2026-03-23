Свободното падане на златото изтри ръста на цената за годината

Цената на златото изтри ръстовете, които придоби от началото на годината, оставайки на червено за девети пореден ден на фона на новата порция разпродажби заради напрежението в Близкия изток. В даден момент през деня среброто пък поевтиня с над 10%.

Спот златото се срина до почти 4100 долара в понеделник, съобщава Bloomberg. Благородният метал е изтрил над 20% от стойността си от началото на войната с Иран и току-що отчете най-голямото си седмично понижение от 1983 г. насам. Отчасти поевтиняването може да се обясни със запасяването с кеш, като заради конфликта инвеститорите се разделят с по-ликвидните си активи.

Минути след 12:30 ч. българско време спот златото се търгува за 4248,3 долара за тройунция, което е спад от 5,4%.

Среброто пък струва 63,37 долара за тройунция, или поевтиняване от 6,7%.

Спот цената на златото. Графика: Bloomberg LP

„Златото има проблем с ликвидността“, коментира Йон Юсте, главен изпълнителен директор на Pangaea Wealth AG. Бързите разпродажби са водени от нуждата на инвеститорите да набират кеш и рисковете в посока надолу за златото, ако войната продължи да ескалира, допълва той.

Очакванията за повишаване на лихвените проценти и поскъпването на долара също прибавят към препятствията пред златото. От началото на конфликта поскъпващите енергоносители увеличават шансовете за повишаване на лихвените проценти от централните банки. Златото, което не носи доходност, изглежда по-малко привлекателно при завишени лихви.

Подобна динамика последва и началото на руската инвазия в Украйна, когато първоначалният ценови връх при активите убежища бе последван от няколкомесечен спад на фона на енергийния шок и добавения инфлационен натиск.

„Магнитудът на разпродажбите при златото не е безпрецедентен, но темпът на разпродажбите е много по-бърз, отколкото в много случаи в историята“, казва Уейн Гордън, инвестиционен съветник в звеното за управление на богатството на UBS Group.

Благородният метал приключи миналата година на цена от 4319,37 долара за тройунция и достигна рекордно високо ниво от над 5595 долара за тройунция в края на януари.

През уикенда президентът на САЩ Доналд Тръмп даде на Иран двудневен срок да отвори отново фактически блокирания Ормузки проток или ще бъдат извършени удари по електроцентрали в страната. В отговор Техеран заяви, че ще затвори стратегическия воден път „напълно“ и ще атакува енергийна, информационна и обезсоляваща инфраструктура, ако енергийните съоръжения в страната бъдат атакувани. Ултиматумът на Тръмп бе обявен в 19:44 ч. нюйоркско време в събота.

Реакцията на златото „на настоящия макроикономически шок има ясен пазарен прецедент“, посочва Дейвид Уилсън, директор на стратегиите за суровини в BNP Paribas. „Ако погледнете и трите предишни цикъла на икономически шокове – през 2008 г., 2020 г. и 2022 г. – златото първоначално поевтиня, тъй като пазарите реагираха на потока от новини, като инвеститорите обикновено продаваха активи, за да притежават щатски долар“, каза той, добавяйки, че и трите периода бяха последвани от устойчиво поскъпване.